باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پایگاه خبری آمریکایی «المانیتور» به نقل از منابعی گزارش داد که ایالات متحده نسبت به ادعا‌های اسرائیل مبنی بر تلاش ایران برای توسعه تسلیحات شیمیایی تردید دارد.

بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در گفت‌و‌گو با دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از واشنگتن می‌خواهد بر اساس اطلاعات مربوط به تسلیحات شیمیایی، علیه ایران اقدام کند.

با این حال، آمریکا این اطلاعات را چندان معتبر و قابل‌توجه نمی‌داند و موضوع برنامه هسته‌ای تهران را در اولویت قرار داده است.

این پایگاه خبری به نقل از منابع خود نوشت: «شکاف فزاینده میان رویکرد‌های اسرائیل و آمریکا در قبال تهدید ایران، طی دو هفته گذشته آشکارتر شده است. این منابع توضیح دادند که آمریکایی‌ها تمایلی ندارند به‌خاطر تهدیدی که آن را قریب‌الوقوع نمی‌دانند، وارد جنگ شوند.»

اسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل، ۲۴ نوامبر ایران را به توسعه تسلیحات شیمیایی متهم کرد. او مدعی شد تهران ممکن است از این تسلیحات برای حمله به این رژیم و دیگر کشور‌های منطقه استفاده کند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اتهامات اسرائیل را رد کرد و گفت اقدامات این رژیم با هدف کشاندن آمریکا به جنگی جدید علیه جمهوری اسلامی انجام می‌شود.

منبع: تاس