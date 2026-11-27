باشگاه خبرنگاران جوان - سراتشیار معین رضا فرخنده سخنگوی آتش‌نشانی مشهد گفت: امروز آتش‌سوزی یک منزل مسکونی در خیابان شهید رئیسی که به انبار ضایعات تغییر کاربری داده بود، اعلام شد.

وی اظهار کرد: این انبار در مجاورت انبار‌های لوازم خانگی و لوازم‌التحریر و یک کارگاه قرار داشت که با سرعت عمل آتش‌نشانان از سرایت آتش به اماکن اطراف جلوگیری شد.

سخنگوی آتش‌نشانی مشهد اضافه کرد: در این حادثه مادر و کودکی داخل آتش محبوس شده بودند که توسط تیم نجات از مرگ نجات یافتند، اما یک آتش‌نشان مصدوم شد.

فرخنده ادامه داد: عملیات لکه گیری و بازگشت آتش در حال انجام و علت وقوع آتش‌سوزی در دست بررسی است.