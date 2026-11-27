باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه یاسوج با تأکید بر اینکه حجاب به معنای محدودیت حضور اجتماعی زنان نیست، اظهار کرد:وی حجاب را یک رفتار اجتماعی دانست که باید ابعاد آن در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

حسینی تصریح کرد: زن محجبه به‌راحتی می‌تواند در محیط‌های اداری فعالیت کند و حجاب یک رفتار اجتماعی است که باید به ابعاد آن توجه شود.

امام‌جمعه یاسوج با اشاره به نگاه اسلام به جایگاه زن تصریح کرد: از نگاه اسلام زن دارای شخصیت انسانی و الهی است و زنان یکی از پایه‌های مهم انقلاب اسلامی هستند که همیشه در عرصه‌های مختلف حضور فعال دارند.

وی اضافه کرد: توجه به افزایش جمعیت و رفع موانع معیشتی خانواده‌ها، همراه با حفظ کرامت و شخصیت الهی زنان و تبیین درست حجاب به‌عنوان یک رفتار اجتماعی، از ضرورت‌های جامعه اسلامی است.

حسینی با هشدار نسبت به بحران جمعیت تأکید کرد: مسئولان باید هم برای رفاه و فقرزدایی و هم برای افزایش جمعیت تلاش کنند.

آیت‌الله حسینی با تأکید بر ضرورت پاسداشت انسجام اجتماعی، اظهار کرد: یکی از خصوصیات ویژه بسیج، حفظ انسجام اجتماعی است و امروز از مهم‌ترین مسائلی که باید به آن توجه کنیم، انسجام و وحدت ملی است.

وی بیان کرد: هر صدا و هر قلمی که مخرب باشد و موجب تفرقه و از بین رفتن انسجام ملی شود، مردود شمرده می‌شود؛ چراکه حفظ وحدت و انسجام اجتماعی از ضرورت‌های اساسی کشور در شرایط کنونی است.