باشگاه خبرنگاران جوان - ناخدا ناصر ایزدی روز جمعه در جمع نمازگزاران بوشهری به مناسبت هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این نیرو اظهار کرد: هفتم آذر در تقویم افتخارات ایران صرفاً یک مناسبت نیست، بلکه یادآور تفکر دفاعی و اراده فرزندان این سرزمین برای حراست از کشور در برابر هرگونه تهدید است.

وی با اشاره به حماسه ماندگار عملیات مروارید در هفتم آذر سال ۱۳۵۹ افزود: در نخستین ماه‌های دفاع مقدس، نیروی دریایی ارتش با همراهی خلبانان نیروی هوایی، با انهدام سکو‌های البکر و الامیه ضربه سنگینی به توان دریایی رژیم بعث عراق وارد کرد، به‌گونه‌ای که این رژیم تا پایان جنگ نتوانست حضور مؤثری در دریا داشته باشد.

ایزدی ادامه داد: حماسه ناخدا همتی و دریادلان ناوچه پیکان که با وجود آگاهی از دشواری مأموریت، جان خود را برای دفاع از امنیت کشور فدا کردند، برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد بود.

جانشین فرمانده پایگاه دریایی بوشهر با تجلیل از مقاومت و بصیرت مردم استان بوشهر به‌عنوان مرزداران غیور خلیج فارس، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، ناوچه پیکان و شهدای دریادل استان از جمله شهید مهدوی را گرامی داشت و بر آمادگی نیروی دریایی ارتش برای پاسداری از آرمان‌های جمهوری اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به گستره مأموریت‌ها و توانمندی‌های امروز نیروی دریایی ارتش در آب‌های بین‌المللی بیان کرد: خط دفاعی و حفاظتی فرزندان این سرزمین از تنگه هرمز فراتر رفته و با اشراف اطلاعاتی و کنترل هوشمند و شبانه‌روزی، از مرز‌های دریایی کشور صیانت می‌شود و محدوده دفاعی ایران تا عمق اقیانوس هند و دریای عمان گسترش یافته است.

ایزدی با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات علیه کشور اظهار کرد: امروز صحنه نبرد تغییر کرده و دشمنانی که از تقابل مستقیم ناامید شده‌اند، به جنگ اقتصادی و ترکیبی روی آورده‌اند، اما نیروی دریایی ارتش با آمادگی کامل، برای پاسداری از مرز‌های دریایی و آرمان‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کند.

وی خوداتکایی و توسعه فناوری‌های نوین را از رویکرد‌های مهم این نیرو دانست و افزود: دریادلان این سرزمین با تکیه بر دانش بومی و تجربه‌های ارزشمند پیشینیان، آینده‌ای اقتدارآفرین را رقم می‌زنند تا امنیت آب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و عزت ایران اسلامی به اراده قدرت‌های متخاصم وابسته نباشد.

جانشین فرمانده پایگاه دریایی بوشهر عنوان کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حرکت در مسیر هوشمندسازی، ساخت‌محوری و ارتقای ضریب تاب‌آوری، آمادگی کامل دارد در صورت هرگونه تعرض، پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده به بدخواهان نظام اسلامی بدهد.

ایزدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت یادآوری حماسه و مظلومیت ناوشکن دنا در کنار شهدای ناوچه پیکان اظهار کرد: این شناور که با ۲۳۲ روز دریانوردی مداوم مایه افتخار ملت ایران شده بود، ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ در مسیر بازگشت از رزمایش دریایی صلح میلان، در آب‌های بین‌المللی و نزدیکی سواحل سریلانکا هدف حمله زیردریایی‌های دشمن قرار گرفت.

وی با اشاره به شهادت ۱۰۴ نفر از دریادلان در این حادثه تصریح کرد: شهادت این شمار از نیرو‌های دریایی صرفاً یک آمار نیست، بلکه پشت هر یک از این نام‌ها دنیایی از عواطف ناتمام و خانواده‌ای چشم‌انتظار قرار دارد.

ایزدی افزود: تعرض به این ناو نشان داد قدرت‌های سلطه‌گر هرگاه قواعد شناخته‌شده دریانوردی با منافع آنها سازگار نباشد، به این قواعد پایبند نمی‌مانند.