باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرحناز قلاسی مود، دبیر بیستمین جایزه ملی کیفیت، با اشاره به گستردگی حوزه‌های تحت پوشش این جایزه اظهار کرد: جایزه ملی کیفیت محدود به صنایع تولیدی نیست و تمامی سازمان‌ها، بنگاه‌ها و کسب‌وکارها در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و حتی سازمان‌های دولتی می‌توانند در این فرآیند حضور داشته باشند.

وی افزود: سازمان‌های فعال در حوزه خدمات، خودرو و حمل‌ونقل، ساختمان و معدن، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، نساجی، صنایع غذایی، مکانیک، مهندسی پزشکی و نهادهای ارزیابی انطباق از جمله مجموعه‌هایی هستند که در ارزیابی‌های امسال حضور داشتند.

دبیر بیستمین جایزه ملی کیفیت با اشاره به ترکیب سازمان‌های شرکت‌کننده در این دوره تصریح کرد: بیشترین تعداد سازمان‌های حاضر در این دوره از جایزه ملی کیفیت در حوزه‌های صنایع غذایی، مکانیک، برق و مهندسی پزشکی فعالیت دارند.

قلاسی مود با بیان اینکه تعداد متقاضیان این جایزه نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۶۳ سازمان پس از ارزیابی‌های انجام‌شده، شایسته دریافت جایزه شدند.