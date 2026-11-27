باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیدداود میرعالی فرمانده پایگاه دریابانی میناب گفت: مرزداران پایگاه دریابانی میناب با اشراف اطلاعاتی، مطلع شدند قاچاقچیان در سواحل حوزه استحفاظی این شهرستان به طرز ماهرانه‌ای اقدام به جاسازی چندین خط لوله انتقال سوخت قاچاق در زیرماسه‌های دریا کرده‌اند.

وی ادامه داد: براساس این گزارش بلافاصله طرح برخورد با متخلفان به مرحله اجرا در آمد و چند اکیپ از گشت‌های دریایی و خودرویی برای جست‌و‌جو و انهدام این خطوط لوله به موقعیت اعزام شدند و پس از چند ساعت جست‌و‌جو در محل با هوشیاری موفق شدند انشعابات لوله‌ها و سوخت قاچاق را که در زیر ماسه‌های ساحل جاسازی شده بود را شناسایی و معدوم کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب اضافه کرد: قاچاقچیان این خطوط لوله‌ها را در زیرماسه‌ها و آب دریا جاسازی و از آن طریق سوخت را از ساحل به دریا و شناور‌های متخلف انتقال می‌دادند.

به گفته فرمانده مرزبانی میناب در این عملیات ۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق نیز کشف شد.