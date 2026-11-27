باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - شرکت زامیاد در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، از افزایش قیمت پایه محصولات تجاری این شرکت خبر داد؛ افزایشی که شامل چند محصول از جمله کامیونت‌های باراد، الوند ۱۲ متری شهری دیزل و پیکاپ هامون می‌شود.

بر اساس نامه منتشرشده از سوی گروه خودروسازی سایپا و شرکت زامیاد به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، این شرکت در توضیح نحوه تجزیه قیمت‌گذاری خودرو و با اشاره به مصوبه مورخ ۲ فروردین ۱۳۹۹ و همچنین مصوبه هیئت‌مدیره شرکت به شماره ۱۲۷۱ مورخ ۴ آذر ۱۴۰۵، اعلام کرده است که افزایش نرخ محصولات تجاری این شرکت اعمال شده است.

در این نامه که در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۵ صادر شده، آمده است که نرخ جدید محصولات تجاری شرکت زامیاد با فرض تحقق تعداد فروش پیش‌بینی‌شده در جدول درآمدی، به ارزش ۷ هزار و ۷۶۱ میلیارد ریال، بیش از پیش‌بینی مبلغ فروش محصولات در جدول درآمد شرکت (ستون برآورد فروش سال ۱۴۰۵) در گزارش تفسیری ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، در نظر گرفته شده است.

شرکت زامیاد همچنین اعلام کرده است که آثار سود و زیان ناشی از افزایش قیمت محصولات برای سال ۱۴۰۵ به‌طور دقیق قابل شناسایی نیست.

جزئیات قیمت پایه جدید محصولات زامیاد

بر اساس جدول درج‌شده در نامه شرکت، قیمت پایه محصولات تجاری زامیاد تغییر کرده و نرخ‌های جدید برای چند محصول این شرکت اعلام شده است. این محصولات شامل الوند ۱۲ متری شهری دیزل، کامیونت باراد ۶ تن خوابدار، کامیونت باراد ۶ تن بدون خواب، کامیونت باراد ۹.۵ تن خوابدار و پیکاپ هامون است.

در این جدول، قیمت پایه قبلی و قیمت پایه جدید هر محصول به ریال درج شده و مبنای اعلام نرخ‌ها، قیمت پایه فروش محصولات است.

شرکت زامیاد در پایان نامه تأکید کرده است که قیمت‌های اعلام‌شده، قیمت پایه مصرف‌کننده نبوده و قیمت پایه فروش نهایی و ارزش افزوده و سایر موارد قانونی به آن اضافه خواهد شد.