باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم اراک امروز ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه امام خمینی اراک به مصاف یکدیگر رفتند.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، حسین ابرقویی، محمد عمری، مهدی تیکدری، محمدمهدی محبی، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی، تیوی بیفوما، پویا پورعلی و محمد خدابنده‌لو

سرمربی: مهدی تارتار

ترکیب تیم فوتبال آلومینیوم اراک

محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، امیر نوری، محمود مطلق‌زاده، ابوالفضل قنبری، شروین بزرگ، علی وطن‌دوست، سیدمهدی مهدوی، سیدمهران موسوی، ساسان جعفری‌کیا و امیرحسین امانی‌پور

سرمربی: پیروز قربانی

دقایق حساس بازی:

دقیقه ۵: ضربه بازیکن آلومینیوم را پیام نیازمند در دو مرحله دفع کرد و مانع گلزنی حریف شد.

دقیقه ۱۰: ارسال عمری را مدافع آلومینیوم دور کرد، اما کمک داور آفساید بازیکن پرسپولیس را اعلام کرد.

دقیقه ۱۳: ضربه کرنر خدابنده لو را مدافع آلومینیوم از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۱۴: ضربه بازیکن آلومینیوم را نیازمند در اختیار گرفت و مانع گلزنی حریف شد.

دقیقه ۲۲: محمد عمری در محوطه جریمه آلومینیوم سرنگون شد و داور بعد از مشورت با VAR خطایی برای پرسپولیس نگرفت.

دقیقه ۲۹: ارسال خدابنده لو به شهرآبادی نرسید تا از این پاس استفاده کند.

دقیقه ۳۳: ارسال ضربه آزاد بازیکن آلومینیوم با ضربه سر هم تیمی اش خطرناک به کنار دروازه پرسپولیس رفت و گل نشد.

دقیقه ۳۶: ضربه سر شهرآبادی با اختلاف به بالای دروازه آلومینیوم رفت.

دقیقه ۴۰: ضربه عیدی با اختلاف به بیرون از دروازه آلومینیوم رفت.

دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۵ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۴۵+۱: ارسال بازیکن پرسپولیس عرض زمین آلومینیوم را رد کرد و بازیکنی از سرخپوشان نبود از این موقعیت استفاده کند.

نیمه اول بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور آغاز شد.

دقیقه ۵۳: آلومینیومی‌ها معتقدند که توپ به دست شهرآبادی خورده است و باید خطای هند پنالتی اعلام شود، اما داور بعد از مشورت با var خطایی تشخیص نداد.

دقیقه ۵۸: ارسال ضربه کرنر بیفوما را زارع با ضربه سر وارد دروازه آلومینیوم کرد و گل اول تیمش را به ثمر رساند.

دقیقه ۶۲: ضربه ایستگاهی بیفوما با اختلاف از کنار دروازه آلومینیوم اراک به بیرون رفت و گل نشد.

دقیقه ۶۶: داور مسابقه خطای هند زارع را گرفت و یک پنالتی به نفع آلومینیوم اراک گرفت و بعد از بازبینی صحنه در VAR پنالتی تایید شد.

دقیقه ۶۷: موسوی ضربه پنالتی را وارد دروازه پرسپولیس کرد و گل تساوی آلومینیوم اراک را به ثمر رساند.

دقیقه ۸۱: اورونوف در محوطه جریمه آلومینیوم اراک سرنگون شد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۸۴: ارسال امانی پور را نیازمند به کرنر فرستاد.

دقیقه ۸۵: ضربه بازیکن آلومینیوم به بالای دروازه پرسپولیس رفت و گل نشد.

دقیقه ۸۸: ضربه محبی از کنار دروازه آلومینیوم اراک به بیرون رفت.

دقیقه ۹۰: ضربه سرگیف را خلیفه دفع کرد و مانع گلزنی پرسپولیس شد.

داور مسابقه ۵ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۹۰+۵: شوت تیکدری نژاد را خلیفه در اختیار گرفت.

دقیقه ۹۰+۶: ضربه بازیکن آلومینیوم اراک با اختلاف کم به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.