باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال، تیمهای فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم اراک امروز ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه امام خمینی اراک به مصاف یکدیگر رفتند.
پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، حسین ابرقویی، محمد عمری، مهدی تیکدری، محمدمهدی محبی، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی، تیوی بیفوما، پویا پورعلی و محمد خدابندهلو
سرمربی: مهدی تارتار
محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، امیر نوری، محمود مطلقزاده، ابوالفضل قنبری، شروین بزرگ، علی وطندوست، سیدمهدی مهدوی، سیدمهران موسوی، ساسان جعفریکیا و امیرحسین امانیپور
سرمربی: پیروز قربانی
دقیقه ۵: ضربه بازیکن آلومینیوم را پیام نیازمند در دو مرحله دفع کرد و مانع گلزنی حریف شد.
دقیقه ۱۰: ارسال عمری را مدافع آلومینیوم دور کرد، اما کمک داور آفساید بازیکن پرسپولیس را اعلام کرد.
دقیقه ۱۳: ضربه کرنر خدابنده لو را مدافع آلومینیوم از محوطه جریمه دور کرد.
دقیقه ۱۴: ضربه بازیکن آلومینیوم را نیازمند در اختیار گرفت و مانع گلزنی حریف شد.
دقیقه ۲۲: محمد عمری در محوطه جریمه آلومینیوم سرنگون شد و داور بعد از مشورت با VAR خطایی برای پرسپولیس نگرفت.
دقیقه ۲۹: ارسال خدابنده لو به شهرآبادی نرسید تا از این پاس استفاده کند.
دقیقه ۳۳: ارسال ضربه آزاد بازیکن آلومینیوم با ضربه سر هم تیمی اش خطرناک به کنار دروازه پرسپولیس رفت و گل نشد.
دقیقه ۳۶: ضربه سر شهرآبادی با اختلاف به بالای دروازه آلومینیوم رفت.
دقیقه ۴۰: ضربه عیدی با اختلاف به بیرون از دروازه آلومینیوم رفت.
دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۵ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.
دقیقه ۴۵+۱: ارسال بازیکن پرسپولیس عرض زمین آلومینیوم را رد کرد و بازیکنی از سرخپوشان نبود از این موقعیت استفاده کند.
نیمه اول بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.
نیمه دوم بازی با سوت داور آغاز شد.
دقیقه ۵۳: آلومینیومیها معتقدند که توپ به دست شهرآبادی خورده است و باید خطای هند پنالتی اعلام شود، اما داور بعد از مشورت با var خطایی تشخیص نداد.
دقیقه ۵۸: ارسال ضربه کرنر بیفوما را زارع با ضربه سر وارد دروازه آلومینیوم کرد و گل اول تیمش را به ثمر رساند.
دقیقه ۶۲: ضربه ایستگاهی بیفوما با اختلاف از کنار دروازه آلومینیوم اراک به بیرون رفت و گل نشد.
دقیقه ۶۶: داور مسابقه خطای هند زارع را گرفت و یک پنالتی به نفع آلومینیوم اراک گرفت و بعد از بازبینی صحنه در VAR پنالتی تایید شد.
دقیقه ۶۷: موسوی ضربه پنالتی را وارد دروازه پرسپولیس کرد و گل تساوی آلومینیوم اراک را به ثمر رساند.
دقیقه ۸۱: اورونوف در محوطه جریمه آلومینیوم اراک سرنگون شد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.
دقیقه ۸۴: ارسال امانی پور را نیازمند به کرنر فرستاد.
دقیقه ۸۵: ضربه بازیکن آلومینیوم به بالای دروازه پرسپولیس رفت و گل نشد.
دقیقه ۸۸: ضربه محبی از کنار دروازه آلومینیوم اراک به بیرون رفت.
دقیقه ۹۰: ضربه سرگیف را خلیفه دفع کرد و مانع گلزنی پرسپولیس شد.
داور مسابقه ۵ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی در نظر گرفت.
دقیقه ۹۰+۵: شوت تیکدری نژاد را خلیفه در اختیار گرفت.
دقیقه ۹۰+۶: ضربه بازیکن آلومینیوم اراک با اختلاف کم به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.
در نهایت این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.