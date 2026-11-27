باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، اعلام کرد که «دیوان نظارت مالی» ثابت کرده است خسارت‌های ناشی از قاچاق نفت در اقلیم کردستان، خارج از نظارت وزارت نفت فدرال، طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۵، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

وی در اظهاراتی مطبوعاتی اشاره کرد که «عملیات بستن گذرگاه‌ها و کنترل مرز‌های بین‌المللی با هدف مقابله با قاچاقچیان انجام می‌شود و پیگرد قانونی هر طرفی را که در هدر دادن ثروت حاکمیتی کشور دست داشته باشد، در بر خواهد گرفت.»

العبودی تاکید کرد که «صادرات نفت خارج از چارچوب شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو)، تا زمانی که درآمد‌های آن وارد خزانه دولت نشود، قاچاق محسوب می‌شود.»

وی همچنین گفت که دستور‌های علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در زمینه حفاظت از ثروت نفتی و جلوگیری از دست‌اندازی به آن یا انتقال آن به جیب افراد سودجو، کاملا روشن است.

العبودی در ادامه خاطرنشان کرد که نخست‌وزیر تاکید کرده است مسئولیت حفاظت از مردم کردستان را بر عهده دارد و میان استان‌های مختلف تفاوتی قائل نیست؛ وی دفاع از حقوق عراقی‌ها را از زاخو تا بصره بر عهده گرفته است.

منبع: النشره