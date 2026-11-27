باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی انصارالله، انگلیس را تهدید کرد در صورت مداخله مستقیم در جنگ یمن، منافع لندن هدف قرار خواهد گرفت.

البخیتی هشدار داد هرگونه همکاری انگلیس با عربستان علیه یمن، به منزله مشارکت در تجاوز به این کشور است.

او همچنین در پیامی اعلام کرد که انگلیس و آمریکا با همه کشور‌های عربی خصومت دارند و کشور‌هایی از جمله عربستان و امارات در چارچوب منافع لندن و واشنگتن فعالیت می‌کنند.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که انگلیس اواخر مهر از گسترش حمایت نظامی خود از عربستان خبر داد. بر اساس اعلام وزارت دفاع انگلیس، این حمایت شامل اعزام جنگنده‌های تایفون برای مأموریت‌های دفاع هوایی، ارسال تجهیزات و مستشاران نظامی و تمدید پشتیبانی سوخت‌رسانی هوایی از جنگنده‌ها است. در همین حال لندن مدعی شده که جنگنده‌های انگلیسی در این مأموریت مواضع انصارالله را هدف قرار نخواهند داد.

لندن همچنین روز سه‌شنبه تحریم‌هایی را علیه انصارالله و شماری از مقام‌های این جنبش اعلام کرد.

منبع: الجزیره