باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع امنیتی بلندپایه منطقه‌ای به شبکه المیادین گفت که حمله پهپادی به کویت بخشی از «عملیات پرچم دروغین» با هدف متهم کردن ایران بوده است.

این منبع منطقه‌ای تاکید کرد که تهران معمولا عملیات نظامی خود را با شفافیت، صراحت و به‌صورت رسمی اعلام می‌کند و مسئولیت آن را می‌پذیرد؛ اما نکته قابل‌توجه این است که ایران رسما هرگونه دخالت در این حمله را رد کرده است.

به گفته این منبع، بررسی ابعاد حادثه کویت نشان می‌دهد که احتمال دارد این اقدام با اهداف رژیم تروریستی اسرائیل همسو باشد؛ چراکه «رد مسئولیت حمله از سوی وزارت خارجه و نیروهای مسلح ایران نشان می‌دهد با اقدامی از پیش طراحی‌شده و با اهداف شوم روبه‌رو هستیم».

این منبع افزود که ابعاد این حادثه همچنین نشان می‌دهد هدف آن تحریک کشورهای دیگر برای ورود به جنگ علیه ایران است.

تهران پیش‌تر هرگونه عملیات نظامی یا حمله در منطقه را رد کرده و به نقش رژیم صهیونیستی و نیروهای آمریکایی در استفاده از روش‌های «پرچم دروغین» اشاره کرده بود.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز در تماس تلفنی با جراح جابر الاحمد الصباح، همتای کویتی خود، درباره ادعای حمله پهپادی ایران به کویت گفت‌وگو کرد.

همچنین آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، مدعی شد که دو شهروند ایتالیایی در حمله‌ای با پهپادهای ایرانی به کویت کشته شده‌اند.

این منبع امنیتی در واکنش به این موضوع، پرسشی را مطرح کرد: «این دو شهروند ایتالیایی در یک پایگاه نظامی در کشوری دوردست چه می‌کردند؟»

وی افزود که محافل سیاسی و نهادهای پیگیر امنیت ملی درباره دلایل حضور دو شهروند ایتالیایی در یک پایگاه نظامی در کویت پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند.

این منبع تاکید کرد که اهمیت این پرسش از آن جهت است که پایگاه نظامی مذکور متعلق به یکی از ائتلاف‌هاست و در میانه رویارویی نظامی میان واشنگتن و تهران قرار دارد.

وی افزود که اعلام قبلی ایتالیا مبنی بر عدم مشارکت در جنگ علیه ایران، پرسش‌های بیشتری درباره ابعاد و جزئیات حمله کویت مطرح می‌کند.

منبع: المیادین