باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به ادعای خبرگزاری بلومبرگ و به نقل از افراد آگاه، ترکیه قرارداد بلندمدت واردات گاز طبیعی از ایران را تمدید کرده است.

منابع آگاه که به دلیل اعلام‌نشدن رسمی توافق‌نامه نخواستند نامشان فاش شود، ادعا کردند شرکت دولتی گاز ترکیه «بوتاش» و شرکت ملی گاز ایران، قرارداد مذکور را که در ماه ژوئیه به پایان رسیده بود، تا سال ۲۰۳۲ تمدید کرده‌اند. با این حال، مشخص نیست حجم گاز مورد توافق که پیش‌تر سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب بود، تغییر کرده است یا خیر.

قرارداد خط لوله گاز ترکیه و ایران پیش‌تر در سال جاری به پایان رسیده بود، اما به ادعای بلومبرگ در ماه اوت، آنچه «مقادیر جبرانی» نامیده می‌شود ــ یعنی گازی که بهای آن پرداخت شده اما طی دوره ۲۵ ساله گذشته تحویل داده نشده بود ــ همچنان جریان داشت.

در همین زمینه، حمید بورد، وزیر نفت موقت ایران، اوایل ماه جاری اعلام کرد تهران همچنین با جمهوری آذربایجان و ارمنستان درباره انتقال و تجارت گاز در حال مذاکره است.

علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد نیز پیش‌تر بر تداوم تجارت از طریق گذرگاه‌های مرزی با کشورهای همسایه تاکید کرده و گفته بود در شرایط جنگ اقتصادی و محاصره دریایی، اقداماتی برای مقابله با تحریم‌ها در حال اجراست.

منبع: المیادین