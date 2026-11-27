باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آلمان و اتریش امروز (پنجشنبه) تلاش‌های خود را برای قرار گرفتن فعالیت‌های تیک‌تاک در اروپا تحت مالکیت و کنترل طرف اروپایی از سر گرفتند و در پی جلب حمایت گسترده‌تر اتحادیه اروپا از این پیشنهاد هستند؛ اقدامی که در پی نگرانی‌ها درباره تأثیرگذاری احتمالی این پلتفرم بر افکار عمومی صورت می‌گیرد.

در همین راستا، ولفرام وایمر، وزیر مشاور آلمان در امور فرهنگ و رسانه و الکساندر پرول، معاون وزیر اتریش در امور دیجیتال، پس از دیدار در وین بر این پیشنهاد تأکید کردند. این موضوع در بیانیه مشترک دو کشور اعلام شد.

این مقام‌ها خواستار آن شدند که فعالیت‌های تیک‌تاک در اروپا تحت مالکیت و کنترل طرف اروپایی قرار گیرد و مدیریت الگوریتم پیشنهاد محتوا، به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری و دسترسی به داده‌های کاربران نیز به طرف اروپایی سپرده شود.

وایمر گفت: «ما با خطرات اساسی در حوزه امنیتی برای اروپا مواجه هستیم که مدت‌هاست آنها را دست‌کم گرفته‌ایم».

پرول نیز با تأکید بر اینکه تیک‌تاک دیگر یک وسیله سرگرمی نیست، گفت این پلتفرم نباید تحت کنترل یک رقیب ژئوپلیتیکی (چین) باقی بماند.

این مقامات معتقدند مقررات کنونی اتحادیه اروپا نگرانی‌ها درباره اینکه چه کسی کنترل تیک‌تاک را در اختیار دارد و این پلتفرم چگونه می‌تواند بر افکار عمومی اروپا تأثیر بگذارد، برطرف نمی‌کند.

آلمان و اتریش قصد دارند در نشست وزیران ارتباطات اتحادیه اروپا در بروکسل در دوم دسامبر، حمایت گسترده‌تر کشور‌های عضو را نسبت به این پیشنهاد جلب کنند.

تیک‌تاک پیش‌تر این پیشنهاد را رد کرده بود.

این پیشنهاد در پی اقدام مشابهی در آمریکا مطرح شده است. شرکت چینی بایت‌دنس که مالک تیک‌تاک است، زمستان سال گذشته مدیریت تیک‌تاک در آمریکا را به شرکتی با مالکیت عمدتاً آمریکایی سپرد.

منبع: آناتولی