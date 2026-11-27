باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) اعلام کرد هزینه‌های بیمه خطر جنگ برای نفتکش‌ها طی چند روز، در مقایسه با سطح پیش حمله آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران و اختلالات کشتیرانی در تنگه هرمز، بین ۱۰۰ تا ۹۰۰ درصد افزایش یافته است.

این موضوع در گزارشی درباره تجارت دریایی جهانی که روز پنجشنبه منتشر شد، در حالی مطرح شده است که اختلال در عرضه و تجارت دریایی ناشی از جنگ علیه ایران همچنان ادامه دارد.

بر اساس گزارش آنکتاد، هزینه بیمه خطر جنگ برای یک نفتکش ۱۰۰ میلیون دلاری، پس از اختلالات در تنگه هرمز، از حدود ۲۰۰ هزار دلار به یک میلیون دلار برای هر سفر افزایش یافته است.

این گزارش همچنین اشاره کرد که شرکت‌های کشتیرانی کانتینری برای پوشش خطرات جنگ و هزینه‌های سوخت، عوارض اضطراری اضافی وضع کرده‌اند تا با افزایش هزینه‌های عملیاتی خود مقابله کنند.

این نهاد سازمان ملل تجارت دریایی را که ستون اصلی اقتصاد جهانی به شمار می‌رود، همچنان در حال کند شدن دانست و اعلام کرد اختلالات ناشی از درگیری‌ها و عوامل مرتبط با تغییرات اقلیمی، تاثیر شدیدتری بر کشور‌های کمتر توسعه‌یافته و کشور‌های جزیره‌ای کوچک دارد.

آنکتاد اعلام کرد حجم کل کالا‌های جابه‌جا شده از طریق دریا در سال ۲۰۲۵ به ۱۲.۳ میلیارد تن رسید، اما نرخ رشد آن به ۱.۹ درصد کاهش یافت؛ رقمی که نصف نرخ رشد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ است.

در این گزارش آمده است: «با قرار گرفتن دست‌کم چهار گذرگاه حیاتی دریایی، یعنی تنگه هرمز، دریای سرخ، دریای سیاه و کانال پاناما، به‌طور هم‌زمان در معرض فشار در سال جاری، این نهاد سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۶ هیچ رشدی در تجارت دریایی ثبت نشود و پس از آن، در سال ۲۰۲۷ رشد ۳.۲ درصدی محقق شود.»

بر اساس این گزارش، بیش از ۸۰ درصد کالا‌های مورد مبادله در جهان، از جمله مواد غذایی و سوخت مورد نیاز کشورها، از طریق دریا حمل می‌شوند.

آنکتاد توضیح داد که تغییر مسیر کشتی‌ها موجب تداوم جریان کالا‌ها می‌شود، اما مدت سفر‌ها را افزایش می‌دهد و هزینه‌ها را بالا می‌برد؛ به‌ویژه برای اقتصاد‌های کوچک‌تر.

به گفته این نهاد سازمان ملل، در صورت تداوم «شوک سوختی» کنونی تا سال ۲۰۲۷، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل به‌تنهایی می‌تواند موجب شود قیمت کالا‌های مصرفی در کشور‌های کمتر توسعه‌یافته تا دو برابر میانگین جهانی افزایش یابد.

منبع: آناتولی