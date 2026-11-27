باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ تایلند، امروز به مصاف تیم ملی لبنان رفت و موفق شد با نتیجه ۱۰ بر ۲ حریف خود را شکست دهد.

شاگردان علی نادری با ارائه نمایشی مقتدرانه و برتری قاطع مقابل لبنان، ضمن صعود به دیدار فینال این رقابت‌ها، سهمیه حضور در مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی را نیز به دست آوردند.

داود شکری، محمدعلی مختاری، محمد معصومی‌زاده (۳ گل)، علی میرشکاری، موحد محمدپور (۲ گل) و رضا دیری زننده گل‌های ایران بودند. یکی از گل‌ها نیز گل به خودی به ثمر رسید.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران فردا (شنبه) از ساعت ۱۵:۰۰، در دیدار فینال رقابت‌ها به مصاف برنده دیدار ژاپن و عمان خواهد رفت تا برای کسب عنوان قهرمانی آسیا تلاش کند.