باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) حمله ارتش رژیم صهیونیستی به یک آپارتمان مسکونی در شب گذشته و تلاش برای ترور پسر خلیل الحیه، رئیس این جنبش، به همراه خانواده او و خانواده عزام خلیل الحیه، پسر شهیدش را محکوم کرد.

این جنبش در بیانیه‌ای مطبوعاتی تاکید کرد که این اقدام ادامه سیاست جنایتکارانه بی‌سابقه‌ای است که رژیم صهیونیستی علیه تمامی مردم فلسطین در پیش گرفته و در واقع عملی‌کردن تهدید‌های یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم، علیه رئیس حماس است.

حماس همچنین این حمله را بازتاب‌دهنده تفکر رهبران رژیم صهیونیستی و گسست کامل آنان از ارزش‌های انسانی و اخلاقی دانست و از جامعه جهانی خواست این رهبران را طرد و برای پاسخگو کردن آنان و پایان دادن کامل به اشغالگری در سرزمین و حق مردم فلسطین اقدام کند.

حماس در ادامه تاکید کرد که تداوم نقض توافق آتش‌بس در غزه از سوی رژیم صهیونیستی، ادامه عملیات کشتار و هدف قرار دادن سازمان‌یافته مناطق مسکونی و تخریب روزانه خانه‌ها با استفاده از بمب‌های جعبه‌ای، نشان می‌دهد این رژیم هیچ اعتنایی به توافق آتش‌بس، میانجی‌ها و تضمین‌کنندگان آن ندارد و همچنان به سیاست تخریب سازمان‌یافته روند تثبیت و تکمیل اجرای توافق ادامه می‌دهد.

این جنبش رژیم صهیونیستی را مسئول کامل پیامد‌های جنایت‌های مستمر علیه مردم فلسطین و تلاش برای سوءاستفاده از آتش‌بس به‌منظور ادامه تجاوزات و ریختن خون ساکنان نوار غزه دانست.

این حمله در ادامه سلسله عملیات‌های رژیم تروریستی اسرائیل علیه خانواده خلیل الحیه صورت گرفت که به شهید شدن چهار فرزند و پنج نوه او منجر شده است.

این حملات از سال ۲۰۰۷ با حمله هوایی به دیوان خانواده الحیه در غزه آغاز شد که در نتیجه آن هفت نفر از اعضای خانواده جان باختند. پس از آن، حمزه، پسر او، در سال ۲۰۰۸ به شهادت رسید. در جریان جنگ سال ۲۰۱۴ نیز اسامه، پسر بزرگ‌تر الحیه، به همراه همسر و سه فرزندش در حمله‌ای شهید شدند.

این حملات هم‌زمان با فعالیت الحیه به‌عنوان رئیس هیئت مذاکره‌کننده حماس، پیش از انتخاب او به ریاست دفتر سیاسی این جنبش در ژوئیه ۲۰۲۶، ادامه یافت. در سپتامبر ۲۰۲۵، همام، پسر دیگر او، در حمله هوایی به هیئت حماس در دوحه به شهادت رسید. سپس عزام، چهارمین پسر او، در ماه مه ۲۰۲۶ در حمله به محله الدرج به شهادت رسید.

در تازه‌ترین مورد نیز بامداد ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶، پهپاد‌های صهیونیستی یک آپارتمان در محله الرمال در غرب غزه را هدف قرار دادند و تلاش کردند عزالدین الحیه، آخرین پسر خلیل الحیه را ترور کنند. او از این حمله جان سالم به در برد، اما شماری از اعضای خانواده‌اش مجروح شدند.

منبع: المیادین