باشگاه خبرنگاران جوان - عمل تعویض دریچه آئورت از راه کاتتر، برای نخستین بار به‌صورت مستقل و بدون حضور تیم اعزامی از بیمارستان شهید رجایی، در این مرکز بر روی بیمار ۸۵ساله مبتلا به تنگی شدید دریچه آئورت و نارسایی شدید قلبی انجام شد؛ اقدامی تخصصی که با همکاری دکتر ارسلان سالاری به‌عنوان پزشک انجام‌دهنده و دکتر عباس صدیقی‌نژاد در بخش بیهوشی، به انجام رسید و بیانگر ارتقای ظرفیت‌های درمانی و توان تخصصی این مرکز در ارائه خدمات پیشرفته قلب و عروق است.

این روش درمانی که از جمله مداخلات پیشرفته در درمان بیماری‌های دریچه‌ای قلب به شمار می‌رود، با هدف جایگزینی دریچه آسیب‌دیده آئورت بدون انجام جراحی باز قلب و از طریق مسیر عروقی انجام می‌شود و در بیماران منتخب، به‌ویژه افراد سالمند و بیمارانی که با خطرات بالاتر جراحی متعارف مواجه هستند، می‌تواند گزینه درمانی مؤثری محسوب شود.

دکتر ارسلان سالاری: توسعه خدمات مداخله‌ای قلب، گامی در مسیر درمان بیماران

«انجام این مداخله به‌صورت مستقل در مرکز آموزشی و درمانی حشمت رشت، حاصل ظرفیت تخصصی، تجربه تیم درمان و هماهنگی میان بخش‌های مرتبط است. تعویض دریچه آئورت از راه کاتتر، یکی از روش‌های نوین درمان تنگی شدید دریچه آئورت است که در بیماران واجد شرایط، امکان درمان با رویکردی کم‌تهاجمی‌تر را فراهم می‌کند. فراهم شدن بستر انجام این روش در مرکز، می‌تواند زمینه دسترسی بیماران استان به خدمات تخصصی‌تر قلب و کاهش نیاز به مراجعه به مراکز درمانی خارج از استان را فراهم سازد.»

دکتر عباس صدیقی‌نژاد: نقش بیهوشی در مداخلات پیشرفته قلبی

«در مداخلات پیشرفته قلبی، مدیریت بیهوشی، ارزیابی شرایط بالینی بیمار، پایش مستمر وضعیت قلبی و عروقی و هماهنگی میان اعضای تیم درمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در بیمارانی که سن بالا و بیماری‌های زمینه‌ای قلبی دارند، توجه به تمام ابعاد مراقبت حین مداخله، نقش مهمی در روند درمان ایفا می‌کند. انجام مستقل این روش در مرکز آموزشی و درمانی حشمت، نشان‌دهنده ظرفیت و آمادگی مجموعه تخصصی مرکز برای ارائه خدمات درمانی پیشرفته‌تر در حوزه قلب و عروق است.»

این اقدام تخصصی، گامی در مسیر توسعه خدمات مداخله‌ای قلب، ارتقای توانمندی‌های درمانی و تقویت ظرفیت ارائه خدمات پیشرفته به بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی در مرکز آموزشی و درمانی حشمت رشت به شمار می‌رود.

منبع : روابط عمومی