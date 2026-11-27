باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین دیدار مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ تایلند، تیم‌های ملی ژاپن و عمان به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان سامورایی‌ها موفق شدند با نتیجه ۶ بر ۱ از سد حریف خود عبور کنند و جواز حضور در فینال این رقابت‌ها را به دست

بیاورند.

به این ترتیب، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که پیش از این با پیروزی ۱۰ بر ۲ مقابل لبنان صعود خود به فینال را قطعی کرده بود، در دیدار پایانی باید به مصاف ژاپن برود.

دیدار فینال جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ تایلند، فردا (شنبه) ساعت ۱۵:۰۰ برگزار خواهد شد تا تکلیف قهرمان قاره کهن مشخص شود.