باشگاه خبرنگاران جوان - وحید رهبانی این بار قرار است در چهره‌ای متفاوت به تلویزیون بیاید؛ بازیگری که با نقش محمد در «گاندو» شناخته می‌شود، حالا در سریال «پرنده کوکی» از تولیدات مرکز سیمافیلم، وارد قصه‌ای متفاوت شده است.

اما ماجرا فقط یک زندگی معمولی نیست؛ پای اتفاقاتی غیرمنتظره به میان می‌آید که مسیر زندگی یک زوج جوان را تغییر می‌دهد و آنها را با موقعیت‌هایی تازه روبه‌رو می‌کند.

رهبانی در این سریال در کنار مرجانه گلچین، حسین پاکدل، مجید یوسفی و مهشید جوادی بازی می‌کند.

«پرنده کوکی» به تهیه‌کنندگی سید رامین موسوی ملکی و کارگردانی حمیدرضا لوافی؛ قصه‌ای از آدم‌ها، اتفاقات و مسیرهایی که همیشه آن‌طور که انتظار داریم پیش نمی‌روند.

منبع: سیمافیلم