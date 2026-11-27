باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که شمار جان‌باختگان حادثه فروریختن یک ساختمان در حال ساخت در شهر کراچی پاکستان، روز جمعه به هشت نفر افزایش یافت.

به گفته یک مقام مسئول در پاکستان، نیرو‌های امدادی در سومین روز عملیات همچنان برای یافتن بازماندگان تلاش می‌کنند.

یک مقام سازمان خدمات اضطراری پاکستان نیز گفت: «روز چهارشنبه سه جسد و ۱۴ فرد زخمی از زیر آوار خارج شدند و طی دو روز گذشته نیز پنج جسد دیگر پیدا شده است».

گفته می‌شود حدود ۱۰ نفر همچنان مفقود هستند و عملیات تا زمان خارج کردن همه افراد از زیر آوار ادامه خواهد داشت.

فروریختن ساختمان‌ها در پاکستان به دلیل رعایت نکردن استاندارد‌های ایمنی و استفاده از مصالح ساختمانی نامرغوب، اتفاقی رایج است.

کراچی، کلان‌شهری با بیش از ۲۰ میلیون نفر جمعیت، با مشکلاتی از جمله ساخت‌وساز‌های غیراستاندارد، فرسودگی زیرساخت‌ها، تراکم جمعیت و ضعف در اجرای مقررات ساختمانی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

زمستان سال گذشته نیز انفجار گاز و فروریختن یک ساختمان در کراچی به کشته شدن ۱۶ نفر منجر شد.

منبع: رویترز