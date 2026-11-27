باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در برخی مسیرهای پرتردد با کندی همراه است و تعدادی از محورهای شمالی نیز به دلیل شرایط جوی و محدودیت‌های ترافیکی مسدود هستند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در محدوده بینگی امام، حدفاصل شرکت ماموت تا کامالیش، محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا افزود: در آزادراه قم ـ تهران نیز در محدوده سعیدآباد تا پل شهید کاظمی ترافیک سنگین جریان دارد. همچنین در آزادراه ساوه ـ تهران، محدوده آدران تا نسیم‌شهر با ترافیک سنگین مواجه است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور شهریار ـ تهران نیز در برخی مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده و در محور تهران ـ شمش، حدفاصل حاجی‌آباد تا شمیران و محدوده گردنه قوچک، ترافیک نیمه‌سنگین برقرار است.

وی درباره وضعیت محورهای شمالی کشور نیز گفت: تردد در آزادراه تهران ـ شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

محرابی‌نیا با بیان اینکه در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب نیز ترافیک سنگین گزارش شده است، تصریح کرد: این ترافیک در حدفاصل مرزن‌آباد تا مجلار و محدوده‌های مکارد، ولی‌آباد، خوشبختی، سرودار و بیلقان مشاهده می‌شود.

وی همچنین از ترافیک سنگین در محور هراز خبر داد و گفت: این وضعیت در محدوده تونل شماره یک در مسیر رفت و برگشت و همچنین محدوده‌های بایجان، شاهاندشت، گزنگ، رینه و مبارک‌آباد گزارش شده است.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت محور فیروزکوه افزود: در محور فیروزکوه نیز ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب در محدوده شهرهای پل سفید، دماوند و کمربندی بومهن گزارش شده است.

وی اظهار کرد: در آزادراه رشت ـ قزوین نیز حدفاصل سه‌راهی سنگر تا امامزاده هاشم و دولولت‌آباد تا شهر رودبار ترافیک سنگین جریان دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در آزادراه پردیس ـ تهران، حدفاصل کمرد تا تونل شماره یک خبر داد و گفت: در محور قدیم بومهن ـ تهران نیز حدفاصل کمرد تا جاجرود و مسیر رفت و برگشت محدوده شهر بومهن با ترافیک سنگین مواجه است.

وی با اشاره به تردد روان در برخی محورهای کشور گفت: در آزادراه تهران ـ شمال، پردیس ـ تهران، آزادراه قزوین ـ تهران، آزادراه رشت ـ تهران و محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال، تردد روان گزارش شده است.

محرابی‌نیا همچنین از انسداد برخی محورهای غیرشریانی خبر داد و گفت: محور هشتگرد ـ طالقان، محور پاوه ـ مریوان در محدوده گردنه تته و محور وازک ـ بلده مسدود هستند.