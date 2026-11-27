باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - دیدار تیم‌های شمس‌آذر قزوین و خیبر خرم‌آباد در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران، از ساعت ۱۵ با قضاوت حسین زمانی در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار شد و در نهایت با برد خیبر به پایان رسید.

ترکیب شمس‌آذر

ادیب زارعی، محمد نژادمهدی، محمدرضا رضایی، امیر طاهر، صابر حردانی، علی حسین‌زاده، سینا معظمی‌تبار، میلاد سورگی، مهدی ممی‌زاده، محمدمهدی منصوری و رضا محمدی.

ترکیب خیبر

محمدرضا دیناروند، عرفان قهرمانی، مسعود محبی، سجاد دانایی، ابوذر صفرزاده، اسماعیل بابایی (کاپیتان)، فردین یوسفی، حسین شنانی، امیررضا تیموری، علی خانزادی و عیسی مرادی.

این بازی در شرایطی آغاز شد که وریا غفوری در نخستین حضورش روی نیمکت تیم قزوینی به دنبال سروسامان دادن به شمس‌آذر بود و با این تدابیر تیم خود را به زمین فرستاد. هر چند در این نیمه دو تیم تلاش کردند تا به گل برسند اما در پایان ۴۵ دقیقه نخست، توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا فراز کمالوند و وریا غفوری تیم خود را برای حضور در نیمه دوم، آماده کنند.

در ۴۵ دقیقه دوم، تغییراتی در ترکیب دو تیم ایجاد شد. در شرایطی که بازی به دقیقه ۸۴ رسیده بود امیررضا تیموری موفق شد دروازه شمس‌آذر را باز کند، نتیجه‌ای که تا پایان بازی حفظ شد و خیبر با ۳ امتیاز این دیدار به پایان برد.