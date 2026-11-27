باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه نمایشگاه بین‌المللی صنعت شیلات آبزیان ماهیگیری غذاهای دریایی و صنایع وابسته که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است گفت: در شورای قیمت گذاری نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی جاری ۷۳۶۰۰ تعیین شد که فردا شنبه ابلاغ می شود.

صادرات محصولات شیلاتی کشور به ۱۸۳ هزار تن رسید



وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش صادرات محصولات شیلاتی کشور به ۱۸۳ هزار تن گفت: با وجود شرایط جنگی، تحریم و محدودیت‌ های ناشی از محاصره، صادرات محصولات شیلاتی افزایش یافته و دولت و وزارت جهاد کشاورزی حمایت از این بخش و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را در دستور کار دارند.



وی با اشاره به افزایش صادرات محصولات شیلاتی کشور اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۸۳ هزار تن صادرات محصولات شیلاتی داشته‌ایم که رقم قابل توجهی است و در کنار آن، واردات ماهیان نیز به‌طور محسوسی کاهش یافته است.



نوری قزلجه تصریح کرد: این دستاورد در شرایطی محقق شده که کشور با جنگ، تحریم و محاصره رویرو بود و اتفاقا محل نزاع نیز بیشتر در همان حوزه‌ای قرار داشت که فعالیت‌های شیلاتی کشور در آن متمرکز است بنابراین همه انتظار داشتند این حوزه با شکست و مشکلات جدی مواجه شود، اما برخلاف این پیش‌بینی‌ها، صادرات ما افزایش یافت و صید از آب‌های دور نیز توسعه پیدا کرد.



وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شهادت تعدادی از صیادان در این مسیر گفت: صیادان ما نیز مانند سایر بخش‌ ها همچون نیروهای مسلح و دیگر آحاد مردم پای کار ایران ماندند، تلاش کردند و برای کشور افتخار آفریدند.



وی با تاکید بر حمایت دولت و وزارت جهاد کشاورزی از فعالیت‌ های شیلاتی ادامه داد: سرمایه‌گذاری‌ هایی که اخیراً در این حوزه انجام شده، هرچند عمدتاً از سوی بخش خصوصی بوده نشان‌ دهنده توجه دولت به این بخش است و زمینه سرمایه‌ گذاری‌های بسیار خوب و در حقیقت رکوردشکن را طی ماه‌های پیش رو فراهم خواهد کرد.



وزیر جهاد کشاورزی درباره برنامه این وزارتخانه برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ورود آنها به حوزه شیلات اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات و موسسه تحقیقات شیلاتی، با وجود تلاش‌ هایی که انجام می‌دهند، هیچ‌گاه خود را بی‌نیاز از دانشگاه‌ها، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان ندانسته‌اند و زمینه برای فعالیت این مجموعه‌ها کاملا فراهم است.

وی افزود: شرکت‌ های دانش‌بنیان تاکنون اقدامات خوبی در حوزه شیلات انجام داده‌اند که یکی از نتایج آن، حرکت به سمت خودکفایی در زمینه واردات تخم چشم‌ زده ماهی قزل‌آلاست و امیدواریم در این زمینه به خودکفایی برسیم؛ اتفاقی که یک جهش بسیار بزرگ محسوب می‌شود.



وزیر جهاد کشاورزی با اعلام استقبال و حمایت این وزارتخانه از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در همه زمینه‌ها گفت: یکی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری، سودآوری بخش است و سودآوری بهترین مشوق برای سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود.



جذب ۴۰ همت سرمایه‌گذاری صنعت شیلات در سالجاری

وی با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این بخش اظهار کرد: بر اساس آمار اعلام‌ شده، در همین سال که هنوز به نیمه نرسیده‌‌ایم نزدیک به ۴۰ همت سرمایه از طریق بخش خصوصی جذب شده که این موضوع نشان‌ دهنده سودآوری بخش و بهره‌وری مناسب آن است و بیانگر علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به مشارکت در این حوزه است.



وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: زمینه لازم را فراهم کرده‌ ایم و سازمان شیلات و شرکت شهرک‌های کشاورزی مناطق مستعد را شناسایی کرده و مزارع را در مناطق ساحلی شمال و جنوب کشور آماده کرده‌ اند تا در اختیار سرمایه‌ گذاران قرار گیرند. بخشی از تأمین منابع نیز قطعاً از طریق نظام بانکی کشور و دولت انجام خواهد شد.



سوخت صیادان تامین می شود

وی درباره گلایه صیادان از وضعیت سوخت و برنامه وزارتخانه برای رفع این مشکل گفت: کشور در حوزه انرژی و سوخت با ناترازی روبرو است و همه باید توجه داشته باشیم که مصرف حداقلی حداکثر صرفه‌ جویی و مصرف بهینه انرژی را در دستور کار قرار دهیم.، این اصل کلی را باید بپذیریم.



وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در کنار این موضوع با تاکیدات رئیس‌جمهور، سوخت و انرژی مورد نیاز بخش کشاورزی به دلیل اهمیت آن در تامین امنیت غذایی کشور در هر حال تامین است.



وی افزود: اخیرا مشکل جزئی برای سهمیه سوخت صیادان پیش آمده بود که امیدواریم فردا این موضوع نهایی و سهمیه سوخت به وضعیت قبلی بازگردد و هیچ صیادی بدون سوخت و انرژی برای ادامه فعالیت نخواهد ماند.

منبع: ایرنا