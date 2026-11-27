باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» امروز (جمعه) از اختلاف میان رومان گوفمن، رئیس سازمان جاسوسی رژیم تروریستی اسرائیل موسوم به موساد و ایال زامیر رئیس ستاد کل ارتش این رژیم، درباره زمان حمله به ایران و امکان اجرای آن بدون مشارکت آمریکا خبر داد.

این روزنامه به نقل از مقاماتی که از گفت‌و‌گو‌های امنیتی اخیر مطلع هستند، گزارش داد که گوفمن از انجام حمله‌ای یک‌جانبه علیه ایران حمایت می‌کند. او در این موضع‌گیری به ادعا‌هایی استناد کرده است مبنی بر اینکه ایران به‌صورت مخفیانه و با سرعتی فزاینده در حال توسعه توانمندی‌های مرتبط با تسلیحات شیمیایی است.

بر اساس این گزارش، گوفمن معتقد است هرگونه تاخیر بیشتر ممکن است به ایران فرصت دهد توانمندی‌هایی را توسعه دهد که خنثی‌سازی آنها در آینده دشوار خواهد بود؛ ازاین‌رو، نگرانی‌ها درباره برنامه ادعایی ایران، بررسی گزینه اقدام نظامی بدون مشارکت واشنگتن را ضروری می‌کند.

این روزنامه به نقل از منابع امنیتی افزود که موساد و سازمان اطلاعات نظامی ارتش رژیم تروریستی اسرائیل ارزیابی‌های مشابهی دارند، اما اختلاف اصلی میان گوفمن و زامیر بر سر میزان فوریت اقدام نظامی و ضرورت انتظار برای تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره انجام حمله مشترک متمرکز است.

بر اساس این گزارش، زامیر با اصل حمله به ایران موافق است، اما معتقد است که تهدید در شرایط کنونی فوری نیست و ترجیح می‌دهد رژیم تروریستی اسرائیل منتظر تصمیم ترامپ بماند؛ چراکه مشارکت آمریکا توانمندی‌های نظامی در دسترس این رژیم تروریستی را به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد داد.

این روزنامه افزود که در صورت انجام حمله یک‌جانبه، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل مسئولیت اجرای عملیات، مدیریت تحولات نظامی احتمالی پس از آن و مقابله با هرگونه پاسخ ایران را برعهده خواهد داشت.

به نوشته یدیعوت آحارونوت، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل معتقد است این رژیم تنها در صورتی به‌تنهایی اقدام خواهد کرد که با آنچه «تهدید وجودی قریب‌الوقوع» توصیف می‌کند، مواجه شود؛ بااین‌حال، یک مقام امنیتی گفته است که این توصیف در حال حاضر بر وضعیت موجود صدق نمی‌کند.

این روزنامه همچنین اشاره کرد که گوفمن در اوایل ماه نوامبر جاری به واشنگتن سفر کرده و ادعاهای جدیدی مطرح کرده بود.

بر اساس این گزارش، او در جریان این سفر تلاش کرد واشنگتن را به انجام حمله نظامی مشترک ترغیب کند و معتقد بود فرصت باقی‌مانده برای وارد کردن خسارت گسترده به توانمندی‌های ایران محدود است.

یدیعوت آحارونوت ادعا کرد که دولت ترامپ هنوز تصمیمی درباره حمله به ایران اتخاذ نکرده است، درحالی‌که مقام‌های صهیونیستی از احتمال اقدام نظامی در هفته‌های آینده سخن گفته‌اند.

منبع: الجزیره