باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بازار سرمایه در هفته گذشته شاهد ورود ۱۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان پول اشخاص حقیقی بود. بیشترین میزان ورود پول در روز سه‌شنبه با ۷ هزار و ۲ میلیارد تومان ثبت شد. همچنین روز یکشنبه ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، دوشنبه ۳۹۳ میلیارد تومان و چهارشنبه ۲ هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان ورود پول به بازار ثبت شد؛ این در حالی است که روز شنبه ۴ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده بود.

در همین راستا، کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در هفته گذشته، ارزش معاملات مربوط به سهام و صندوق‌های سهامی در روز شنبه ۴۵ هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان، یکشنبه ۴۳ هزار و ۸۹۴ میلیارد تومان، دوشنبه ۴۶ هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان، سه‌شنبه ۴۶ هزار و ۶۵ میلیارد تومان و چهارشنبه ۴۵ هزار و ۵۶۸ میلیارد تومان بود که در مجموع ۲۳۷ هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان از کل معاملات را به خود اختصاص داد. همچنین میزان سفارش خرید ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سفارش فروش ۱۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود.

وی اظهار کرد: شاخص کل در این هفته با ۳.۳۶ درصد افزایش به ۸ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۶۶۲ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۷.۳۶ درصدی به ۲ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۸۳۹ واحد رسید و شاخص کل فرابورس هم با افزایش ۷.۷۲ درصدی به ۷۷۳ هزار و ۸۲۲ واحد رسید.

آسایش تصریح کرد: همان‌طور که انتظار می‌رفت، با توجه به گزارش‌های خوب ۶ ماهه و همچنین گزارش‌های ماهانه خوبی که شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر کردند، در کنار افزایش نرخ ارز شرکت‌ها در بازار توافقی، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و وضعیت آینده آنها شرایط خوبی دارد و پیش‌بینی‌ها به سمت رویکرد مثبت سوق پیدا کرده است.

وی گفت: این عوامل باعث شد حتی با وجود برخی ریسک‌های سیاسی و ریسک‌های خارج از بازار، بازار به روند صعودی خود بازگردد، سقف قبلی خود را بشکند و همچنان امیدواریم بازار در هفته‌های آینده نیز به رکورد‌های جدیدی دست پیدا کند.

از سوی دیگر، صندوق‌های درآمد ثابت در هفته گذشته در مجموع ۴ هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان خروج پول را ثبت کردند. این صندوق‌ها روز شنبه ۱۲۷۶ میلیارد تومان خروج پول داشتند، یکشنبه ۴۳ میلیارد تومان ورود پول، دوشنبه ۱۳۴ میلیارد تومان خروج پول، سه‌شنبه ۵۳۹ میلیارد تومان خروج پول و چهارشنبه ۳۲۸۱ میلیارد تومان ورود پول را تجربه کردند.

بازار سرمایه روز شنبه ۷ آذرماه در شرایطی فعالیت خود را آغاز می‌کند که بررسی جریان ورود و خروج پول در هفته گذشته، در کنار رشد شاخص‌های بورسی و عملکرد شرکت‌ها، از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه فعالان بازار خواهد بود.