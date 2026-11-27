باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یاشار» که مأموریت تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی را برعهده گرفته است، حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو را به وقت‌کشی در مذاکرات ائتلافی متهم کرد و گفت این حزب قصد دارد با طولانی کردن بیهوده مذاکرات، ائتلاف را از هم بپاشد و زمینه برگزاری انتخابات جدید را فراهم کند.

آیزنکوت روز جمعه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که لیکود «بدترین گزینه را برای تشکیل کابینه وحدت پیشنهاد کرده است»؛ گزینه‌ای که به گفته او به معنای تداوم همان کابینه نتانیاهو با همان شرکا و بدون هیچ تغییری است.

او تأکید کرد که فقط در صورتی مذاکرات با لیکود را ادامه خواهد داد که این حزب آمادگی خود را برای مشارکت همراه با مصالحه نشان دهد.

رئیس حزب یاشار همچنین گفت قصد دارد از تمام مهلت تعیین‌شده برای تشکیل کابینه استفاده کند.

در انتخابات اخیر کنست، بلوک حامی بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی، بلوک مخالفان او (به ریاست آیزنکوت) ۴۸ کرسی و احزاب عرب ۱۹ کرسی به دست آوردند. از آنجا که تشکیل کابینه به حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ نماینده کنست نیاز دارد، احزاب برای تشکیل کابینه ناچار به ائتلاف هستند.

گادی آیزنکوت مأمور تشکیل کابینه شده و هشت روز دیگر برای انجام این مأموریت فرصت دارد. در صورت ناکامی او و شکست تلاش‌های بعدی برای تشکیل کابینه، کنست منحل و انتخابات زودهنگام در سرزمین‌های اشغالی برگزار خواهد شد.

منبع: بریکینگ نیوز