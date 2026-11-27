باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بازی تیم‌های فولاد خوزستان و پیکان تهران از ساعت ۱۵ در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس امروز(جمعه) برگزار شد.این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید تا شاگردان حمید مطهری این هفته هم برابر پیکان متوقف شوند.

ترکیب تیم فوتبال فولاد

حامد لک، ساسان انصاری، امین ساعدی، آرمان اکوان، ابوالفضل رزاق‌پور، امید حامدی‌فر، میلاد سرلک، قاسم لطیفی، یوسف مزرعه، وحید امیری و احسان محروقی.

سرمربی: حمید مطهری

ترکیب تیم فوتبال پیکان

حسین پورحمیدی، امیرحسین غلامی، صائب محبی، حجت‌الله احمدی، مهدی نجفی، سامان نریمان‌جهان، فرید امیری، فرشید باقری، نیما احمدی، جعفر اسدی و علی دهقان.

سرمربی: ساکت الهامی

تیم فولاد خوزستان هفته گذشته برابر سپاهان به تساوی دو بر دو رسیده بودو این هفته با این تساوی با ۲۵ امتیاز همچنان در رده سوم جدول باقی ماند و پیکان با ۱۵ امتیاز و یک پله صعود در رده دهم جدول قرار گرفت.