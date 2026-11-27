ترکیب استقلال خوزستان

محمدامین رضایی، آرام عباسی، محمد سلطانی‌مهر، عارف رستمی، عرفان سازگاری، سیدمهدی موسوی، امیرمحمد سیمان‌پور، امیرحسین فرهادی، محمد اهل‌شاخه، امید محمدی‌فرحانی و فرزاد جعفری، یازده بازیکن منتخب خلیفه‌اصل برای شروع این مسابقه هستند.

سرمربی: امیر خلیفه

ترکیب ملوان بندر انزلی

افشار صداقت، امیررضا افسرده، فرزین معامله‌گری، جعفر حسین‌پور، محمد پاپی، قائم اسلامی‌خواه، حسین صادقی، فرهان جعفری، محمدرضا عباسی، ماهان بهشتی و رضا مرزبان.

سرمربی: مازیار زارع