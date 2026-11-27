باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - دیدار تیم های استقلال خوزستان و ملوان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز(جمعه) در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر باشگاههای کشور جام خلیج فارس برگزار شد.
محمدامین رضایی، آرام عباسی، محمد سلطانیمهر، عارف رستمی، عرفان سازگاری، سیدمهدی موسوی، امیرمحمد سیمانپور، امیرحسین فرهادی، محمد اهلشاخه، امید محمدیفرحانی و فرزاد جعفری، یازده بازیکن منتخب خلیفهاصل برای شروع این مسابقه هستند.
سرمربی: امیر خلیفه
افشار صداقت، امیررضا افسرده، فرزین معاملهگری، جعفر حسینپور، محمد پاپی، قائم اسلامیخواه، حسین صادقی، فرهان جعفری، محمدرضا عباسی، ماهان بهشتی و رضا مرزبان.
سرمربی: مازیار زارع
خوزستانیها در نیمه نخست این بازی با گل عارف رستمی از نقطه پنالتی در دقیقه ۴۳ زمین را ترک کردند اما در نهایت این دیدار با شکست انزلی چیها به پایان رسید تا ملوان همچنان با ۱۰ امتیاز در رده ۱۶ جدول باقی بماند. این تیم هفته گذشته هم مقابل گل گهر تن به شکست داد.
استقلال خوزستان نیز با ۱۴ امتیاز و سه پله صعود به رده دوازدهم جدول رسید.