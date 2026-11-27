باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس صالحی به مناسبت برگزاری سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان پیامی منتشر کرد.

متن پیام بدین شرح است: «صحنه تئاتر، همواره جایگاه بلندی برای ابلاغ پیام مهربانی، امید، شادی و زندگی است و تئاتر کودک و نوجوان می‌تواند دریچه سبزی بر دنیایی پر از نیکی‌ها و نور برای فرزندان شایسته ایران اسلامی و کودکان سراسر دنیا بگشاید. از منظری دیگر، شناخت کامل، دقیق و روزآمد دنیای شیرین کودکی و جهان حساس و ویژه نوجوانی نخستین گام در راه خلق اثر هنری برای این نسل است و آنگاه به مراد مطلوب می‌رسد و به کام مخاطبش خوش می‌نشیند که به نگاهی خلاقانه و ساختاری روزآمد بپیوندد و با صداقتی هنرمندانه عرضه شود.

در روزگاری که سایه شوم جنگ، تجاوز و خودخواهی زیاده‌خواهان، آرامش را از چشمان بسیاری از کودکان معصوم در اقصی نقاط جهان ربوده است، هنرمندان آگاه رسالتی بس سنگین بر دوش دارند.

بنابراین، ضمن محکوم کردن قاطعانه خباثت‌های جنگ‌طلبان، متجاوزان و جنایتکارانی که آرامش و حیات کودکان را به بازی می‌گیرند، یاد و خاطره دانش‌آموزان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب و تمامی بی‌گناهان را گرامی می‌داریم و بی‌شک حضور زیبایشان را در صندلی‌های تالارهای نمایشی و در تمام برنامه‌های این رویداد هنری در کنارمان احساس خواهیم کرد.

برگزاری سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در شهر خاطره‌ساز زیبای همدان، تقاطعی باشکوه از حضور گرم هنرمندان ارجمند ایران‌زمین و میهمانان گرامی از سایر کشورهاست؛ رویدادی که در آن، خنده‌ها و نگاه‌های پرامید کودکان، نویدبخش جهانی پر از صلح و پاکی و خالی از کینه و خشونت است.

امید است این جشنواره، با تکیه بر درخشش اندیشه و هنر فاخر شما هنرآفرین عزیز، گامی استوار در مسیر تقویت همدلی جهانی، دفاع از حقوق کودکان و ساختن فردایی روشن‌تر، امن‌تر و زیباتر بر پایه مهر و دوستی باشد.

از تلاش تمامی دست‌اندرکاران، مدیران استان همدان و هنرمندان شرکت‌کننده صمیمانه سپاسگزارم و توفیق روزافزون همگان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»

سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان از ۸ تا ۱۳ آذرماه با شعار «حال خوب بچه‌های امروز، حال خوب ایران فرداست» به دبیری مرضیه برومند در همدان برگزار می‌شود.

پیام معاون هنری وزیر فرهنگ به جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان؛ ضرورت پاسداشت رؤیاهای کودکان

مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در پیام خود به سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، ضرورت پاس داشتن رؤیاها و باز کردن میدان برای تخیل کودکان نوجوانان را یادآور شد.

متن پیام معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بدین شرح است: «کودکی و نوجوانی، فصل شکل‌گیری رؤیاها، عواطف و افق‌های آینده هر جامعه است. تئاتر کودک و نوجوان، فراتر از یک هنر سرگرم‌کننده، مسئولیتی مهم در پرورش تخیل، تقویت امید، شکل‌گیری شخصیت و توسعه جهان‌بینی نسل آینده برعهده دارد. ایفای این مسئولیت، بیش از هر چیز مستلزم شناخت دقیق روحیات، نیازها و اقتضائات نسلی کودکان و نوجوانان امروز و توجه جدی به کیفیت هنری آثار است.

جامعه‌ای شاد، پویا و امیدوار، به کودکانی شاد و نوجوانانی برخوردار از اعتمادبه‌نفس و آرزوهای بلند نیاز دارد. ضروری است رؤیاهای آنان را پاس بداریم، برای تخیلشان میدان باز کنیم و از زبان و رسانه‌های مورد علاقه این نسل برای برقراری ارتباطی مؤثر بهره بگیریم.

توجه جشنواره به مسئولیت اجتماعی و به‌ویژه مسئله آب، از رویکردهای ارزشمند این دوره است. هنر تئاتر می‌تواند مفاهیم مهمی چون حفاظت از منابع طبیعی، مسئولیت‌پذیری، همدلی و مشارکت اجتماعی را به زبانی خلاقانه و ماندگار به کودکان و نوجوانان منتقل کند. همچنین پیوند نسل جدید با فرهنگ، ادبیات و هنر ایران، زمینه‌ساز تقویت تعلق خاطر آنان به سرزمین خویش است.

یاد کودکان میناب و رؤیاهای ناتمام آنان را گرامی می‌داریم؛ یادآوری تلخی که مسئولیت ما را در پاسداشت حق زندگی، امنیت، شادی و آینده همه کودکان سنگین‌تر می‌کند.

از هنرمند گرامی سرکار خانم مرضیه برومندکه مسئولیت دبیری این دوره از جشنواره را پذیرفته‌اند،سپاسگزارم. همچنین از استاندار محترم همدان، مدیران استانی و شهری و همه دست‌اندرکاران و همراهان این رویداد برای میزبانی و حمایت از جشنواره قدردانی می‌کنم.

امیدوارم جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، فرصتی برای درخشش خلاقیت هنرمندان، شکوفایی استعدادهای تازه و جشن امید، دوستی و رؤیاهای بلند کودکان و نوجوانان ایران باشد.»