باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - حماس اعلام کرد پسر خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی این جنبش از سوءقصد رژیم صهیونیستی در حمله بامداد امروز جان سالم به در برده است.

باسم نعیم، از مقامات حماس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رویترز تأیید کرد که پسر الحیه در این حمله هدف قرار گرفته، اما از آن جان سالم به در برده است.

رویترز به نقل از منابعی در حماس گزارش داد که در این حمله چند نفر، از جمله عروس خلیل الحیه زخمی شده‌اند، اما هیچ‌کس به شهادت نرسیده است.

پیش از این، اسکای نیوز عربی گزارش داد که پسر خلیل الحیه در حمله هوایی به محله الرمال، هدف قرار گرفته است. در ادامه، حماس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی یک آپارتمان مسکونی را هدف قرار داده و خانواده پسر خلیل الحیه و خانواده برادر درگذشته او نیز در محل حضور داشته‌اند. حماس همچنین این حمله را با تهدید‌های اخیر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه خلیل الحیه مرتبط دانست.

شایان ذکر است که چهار پسر خلیل الحیه پیش‌تر به شهادت رسیده‌اند و عزالدین آخرین پسر او است که همچنان در قید حیات است.

یک روز پیش از حمله اخیر و به دنبال شهادت دست کم ۱۰ نفر در حملات رژیم صهیونیستی به غزه، خلیل الحیه درباره احتمال پاسخ متقابل هشدار داده بود.

او گفت که «معادله کشتار و محاصره در چارچوب توافق آتش‌بس قابل پذیرش نیست» و اینکه حماس با دیگر گروه‌های فلسطینی درباره نحوه واکنش به «نقض توافق از سوی رژیم اشغالگر و سیاست کشتار روزانه» رایزنی خواهد کرد.

منبع: الجزیره