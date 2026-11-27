باشگاه خبرنگاران جوان - تور جهانی تنیس جوانان ( j60 ) در شرایطی به میزبانی آنتالیا ترکیه پیگیری میشود که طی آن نماینده کشورمان در بخش دونفره این رقابت ها موفق به حضور در فینال شد.
در بخش دونفره تور جهانی تنیس جوانان آیریک عابدینزاده به همراه همتیمی خود از ترکیه ۶ بر یک و ۶ بر ۲ تیمی از ایتالیا را شکست دادند و به فینال رسیدند. آنها در فینال تنیسورهایی از هلند را پیش رو خواهند داشت.
تنیسور جوان کشورمان در بخش انفرادی نیز در یک بازی نزدیک با نتایج ۷ بر ۶، ۵ بر ۷ و ۴ بر ۶ مغلوب الساندرو فرونزا از ایتالیا شد تا شانس حضور در فینال را از دست بدهد. در این بخش تنیسورهایی از ایتالیا و هلند به فینال رسیدند.