در وزن ۷۰- کیلوگرم مردان کلاس k44

امیرمحمدحقیقت‌شناس پس از پیروزی مقابل علیکولوف از ازبکستان و والتر سدانو دلفینو دآلیوریا از برزیل، به فینال راه یافت و در مبارزه پایانی نیز با برتری برابر خوان دیه‌گو گارسیا لوپز از مکزیک، به مدال طلا دست پیدا کرد.

در وزن ۵۷- کیلوگرم زنان کلاس k44 مریم عبداله پور پس از پیروزی مقابل نماینده برزیل و دیسکالیفه شدن حریف چینی در مرحله نیمه‌نهایی، راهی فینال شد و به مدال نقره رسید.

زهرا رحیمی دیگر نماینده ایران در وزن ۵۷- نیز پس از برتری مقابل اوزجان از ترکیه، در نیمه‌نهایی برابر نماینده برزیل شکست خورد و به جدول شانس مجدد رفت. وی در این مرحله به دلیل عدم حضور یوجی لی از چین، مدال برنز را کسب کرد.

به این ترتیب تیم سه‌نفره‌ پاراتکواندو مردان و زنان ایران با کسب سه مدال رنگارنگ به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.

تیم ایران با هدایت مهدی احمدی و عاطفه کشاورز در این رویداد حاضر شده بود.