باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نیروی دریایی روسیه امروز (جمعه) زیردریایی هسته‌ای «پرم» را به خدمت گرفت؛ این زیردریایی نخستین زیردریایی این ناوگان است که به‌طور استاندارد به موشک‌های هایپرسونیک «زیرکن» مجهز شده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در مراسم برافراشتن پرچم بر فراز این زیردریایی در شهر سورودوینسک حضور یافت؛ مراسمی که ورود رسمی «پرم» به یگان عملیاتی نیروی دریایی روسیه را اعلام کرد.

پوتین در این مراسم تأکید کرد روسیه یکی از معدود کشور‌های جهان است که توانایی ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای را دارد و زیردریایی‌های کلاس «یاسن-ام» بخش مهمی از توان نیروی دریایی این کشور به شمار می‌روند.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین گفت موشک‌های هایپرسونیک «زیرکن» توانایی ضربتی و دقت بالای خود را به اثبات رسانده‌اند.

زیردریایی‌های کلاس «یاسن-ام» از پیشرفته‌ترین زیردریایی‌های هسته‌ای چندمنظوره روسیه به شمار می‌روند که با هدف حمله به اهداف دریایی و زمینی در فواصل دور طراحی شده‌اند. این زیردریایی‌ها می‌توانند با موشک‌های کروز و هایپرسونیک، اهدافی را از فاصله دور هدف قرار دهند و به دلیل برخورداری از فناوری‌های کاهش صدای ناشی از حرکت، شناسایی و رهگیری آنها دشوارتر است.

قابلیت حمل موشک‌های هایپرسونیک زیرکن، که با سرعت چند برابر سرعت صوت حرکت می‌کنند، توان تهاجمی این زیردریایی‌ها را افزایش داده و مقابله با آنها را برای سامانه‌های دفاعی دشوارتر می‌کند.

منبع: بریکینگ نیوز