باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - مسعود نوری‌پور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول با اشاره به پیگیری‌ها و نشست‌های برگزارشده برای ساماندهی وضعیت پسماندهای شهری سالند و روستاهای دهستان سردشت گفت: در راستای رفع معضلات زیست‌محیطی ناشی از تخلیه غیراصولی پسماندها و با پیگیری‌های انجام‌شده از طریق مراجع استانی، یک دستگاه خودروی مخصوص حمل زباله از محل اعتبارات عوارض آلایندگی در اختیار شهرداری سالند قرار گرفت تا زمینه لازم برای جمع‌آوری و انتقال اصولی پسماندها فراهم شود.

او ضمن قدردانی از بخشدار سردشت، به‌دلیل پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام‌شده، افزود: با پیگیری‌های مؤثر تقویان رئیس دادگستری سردشت، شهرداری سالند به انتقال پسماندهای شهری و دهیاران دهستان سردشت نیز به انتقال پسماندهای روستایی به جایگاه مرکزی دفن زباله ماهور برنجی ملزم شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول با اشاره به پیامدهای تخلیه غیراصولی پسماندها اضافه کرد: پیش از این، تخلیه پسماندهای شهری سالند و بخشی از پسماندهای روستایی در کانون‌های غیرمجاز، از جمله معضلات زیست‌محیطی منطقه بود که می‌توانست پیامدهای نامطلوبی برای محیط زیست و سلامت عمومی ساکنان به همراه داشته باشد.

نوری‌پور با ابراز خرسندی از اجرایی شدن این تصمیم ادامه داد: انتقال پسماندهای شهری سالند به جایگاه دفن زباله ماهور برنجی آغاز شده و با الزام دهیاران به انتقال پسماندهای روستایی به این جایگاه، گام مهمی در مسیر ساماندهی مدیریت پسماند در سطح بخش سردشت برداشته شده است.

او در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم این روند، مدیریت اصولی پسماندها و جلوگیری از تخلیه زباله در کانون‌های غیرمجاز را از الزامات حفاظت از محیط زیست و صیانت از سلامت عمومی دانست و خواستار استمرار همکاری شهرداری، دهیاران و سایر دستگاه‌های مسئول برای اجرای کامل این برنامه شد.