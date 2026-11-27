باشگاه خبرنگاران جوان -حجت الاسلام و المسلمین حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین و سایر دست‌اندرکاران همایش «اربعین در مکتب امام شهید» با آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به اهمیت احیاء منظوفه فکری قائد شهید ابراز داشت: امام شهید در بازه زمانی رهبری ایشان خلاصه نمی‌شوند و دوستان و غیردوستان نسبت به زهد، تیزبینی و جامعیت ایشان اعتراف داشتند. در زمان رهبر قائد شهید فضا به گونه‌ای بود که بتوانیم در موضوعات مختلف از ایشان استفاده کنیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به احادیثی در خصوص جایگاه امام حسین (علیه السلام) بیان داشت: امام صادق (علیه اسلام) می‌فرمایند «لَیْسَ نَبِىٌّ فِى السَّمواتِ وَاْلأرْضِ، إِلاّ یَسْـأَلوُنَ اللّه َ تَبارَکَ وَ تَعـالى أَنْ یُؤْذَنَ لَهُمْ فِى زِیارَةِ الْحُسَیْنِ علیه السلام، فَـفَـوْجٌ یَنْـزِلُ وَ فَـوْجٌ یَعْـرِجُ» و در حدیث دیگری نیز می‌فرمایند «لَیْسَ مَلَکٌ فِی اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ إِلاَّ وَ هُمْ یَسْأَلُونَ اَللَّهَ تَعَالَى أَنْ یَأْذَنَ لَهُمْ فِی زِیَارَةِ قَبْرِ اَلْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَفَوْجٌ یَنْزِلُ وَ فَوْجٌ یَعْرُجُ» یعنی هم ملائکه و هم انبیاء الهی نسبت به زیارت امام حسین (علیه السلام) مشتاق هستند و این نشان دهنده این است که شور و شوق مردم در مراسم اربعین، ملکوتی و الهی است.

رئیس جامعه مدرسین در پاسخ به این سوال که مراسم اربعین چه خروجی‌هایی دارد؟ اظهار داشت: نسل جوان ما به خاطر شرایط و محیط غبار آلودی که حاکم است، نیاز به تربیت سالمی دارد که وصل به امام معصوم باشد.

اربعین فرصتی برای تربیت نسل جوان و آماده‌سازی آن برای عصر ظهور است

وی ظهور را در ادامه بعثت، غدیر و عاشورا عنوان کرد و گفت: اربعین حسینی فرصتی است که می‌توان تربیت نسل‌ها را در پرتو آن برنامه ریزی کرد و نسل جوان را برای عصر ظهور آماده کرد.

امام جمعه قم ادامه داد: نکته دیگری که از اربعین می‌توانیم الهام بگیریم، همدلی و تعاونی است که در اربعین وجود دارد و مردم در عین مشکلاتی که دارند به یکدیگر خدمت می‌کنند.

وی اربعین حسینی را مظهر روح انسانیت توصیف کرد و گفت: اربعین یک زیارت صرف نیست، بلکه جایی است که انسانیت تجلی پیدا می‌کند و کسی به مذهب و القاب و عناوین توجهی نمی‌کند.

اربعین، فراتر از یک پیاده‌روی ساده؛ جریانی جهانی با پیام مبارزه با ظلم

استاد حوزه علمیه قم اربعین را فرصتی برای آشنایی با آموزه‌های حسینی عنوان کرد و بیان داشت: پیام اربعین، مبارزه با ظلم است. امروز اربعین یک پیاده‌روی ساده نیست، بلکه یک جریان استراتژیک در جهان اسلام است که به غیر اسلام نیز تسری پیدا کرده و نقطه کانونی تحول تاریخی جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه زنده نگاه داشتن اربعین، زنده نگاه داشتن عاشورا است، ابراز داشت: با زنده نگه داشتن اربعین، اسلام زنده می‌ماند، همانگونه که امام خمینی (قدس سره) نیز فرمود که محرم و صفر را زنده نگه دارید که محرم و صفر اسلام را زنده نگه می‌دارند.

اربعین، فرصتی برای پاسخ به ندای «هل من ناصر ینصرنی» امام حسین (ع)

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری اربعین را فرصتی برای پاسخ به ندای «هل مِن ناصر ینصرنی» امام حسین (علیه السلام) دانست و گفت: حال و هوای اربعین باید به عنوان یک حرکت خودجوش و مردمی باقی بماند، چراکه خاصیت اربعین در خود جوش بودن آن است نه دستوری بودن آن.

وی در بخش پایانی سخنان خود، اربعین را مبارزه‌ای اجتباب ناپذیر در برابر جبهه تکفیر توصیف کرد و خاطر نشان ساخت: مراسم اربعین، اسلام هراسی و شیعه حراسی را از بین می‌برد.

شایان ذکر است در ابتدای این جلسه حجت الاسلام و المسلمین حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین و سایر دست‌اندرکاران همایش «اربعین در مکتب امام شهید» گزارشی از اقدامات انجام شده برای برگزاری این همایش که نهم اسفند ماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد، ارائه کردند.

منبع:روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم