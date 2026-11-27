باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی تیمش مقابل آلومینیوم اراک در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: مالکیت از آن ما بود. آلومینیوم هم با برنامه و منسجم کارهای دفاعی خودش را انجام داد. روی اوت و ضربات ایستگاهی برنامه داشتند و ما را اذیت کردند. روی عدم تمرکز غافلگیر شدیم و منجر به پنالتی شد. در مجموع تیم برتر زمین بودیم. آلومینیوم فشرده دفاع می‌کرد و فضاها را از ما می‌گرفت. این دیدار برای ما تمام شده و باید برای بازی‌های آینده تمرکز کنیم.

او درباره شعارهای هواداران گفت: هواداران برای ما عزیز هستند. با این شرایط به ورزشگاه می‌آیند و انتظار دارند که ما برنده شویم. انصافاً تلاش‌مان را انجام دادیم و بازیکنان خیلی زحمت کشیدند. این بازی سخت بود. هر ساله تیم آلومینیوم برای تیم های مدعی دردسرساز شده است. با تمام وجود تا روزی که هستم برای تیمی که دوستش دارم، کارم را با قدرت انجام می‌دهم. برای رسیدن به این تیم خیلی زحمت کشیدم.

سرمربی در واکنش به عدم پیروزی تیمش مقابل تیم‌های بالای جدولی عنوان کرد: مهم کیفیت بازی است. اگر تیم من بد بازی می‌کرد حرف شما را قبول می‌کردم. سوار بازی بودیم و حتی در دقایق پایانی هم برای بردن حمله می‌کردیم. آلومینیوم از تیم‌های خوب امسال است. اگر گل مساوی را زود دریافت نمی‌کردیم شرایط‌مان بهتر می‌شد. مهم این است که کیفیت بازی خوبی داشتیم.

تارتار درباره گلزنی پرسپولیس از روی ضربات ایستگاهی بعد از چندین هفته، گفت: باید بیشتر کار کنیم. خوشحالم که امروز روی کرنر گل زدیم. خدا را شکر این اتفاق افتاد، اما باید بیشتر کار کنیم، چون خیلی کرنر و ضربات ایستگاهی نصیب ما می شود و باید بیشتر روی آن‌ کار کنیم.

او درباره قضاوت وحید کاظمی در این بازی تصریح کرد: مشکلی نبود. این گروه داوری آنقدر قوی بود که نمی‌شود از آن انتقاد کرد. مشکل داوری وجود نداشت، ولی فشار بازی آنقدر زیاد است و شاید ما هم گاهی اعتراض کرده باشیم.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه به نظر می‌رسد برخی بازیکنان از انجام یک استپ ساده هم عاجز هستند، اما او همچنان خود را سپر بلای تیم می‌کند و مشکلات را گردن خود می‌اندازد، گفت: همیشه گفته‌ام که بازیکنان جدید زیادی داریم. جو پرسپولیس با تیم‌های دیگر متفاوت است. هر چقدر روی این بازیکنان فشار بگذاریم بیشتر دچار استرس می‌شوند. هوادار باید از تیم و بازیکنان حمایت کند. در این شرایط که سخت هم نیست؛ بازی قبل را بردیم و امروز مساوی کردیم. استقلال هم در اراک مساوی کرده است.

آلومینیوم تا حالا در خانه نباخته و همیشه پرسپولیس را اذیت کرده است. امروز واقعا تیم برتر زمین بودیم و مالکیت توپ با ما بود. مهم این است که ما باید حمایت کنیم؛ اگر تارتار شعار می‌شنود مشکلی نیست و در گذشته برای مربیان بزرگ کشور هم این اتفاق افتاده است. طبیعت فوتبال همین است، مهم این است که ما باید بجنگیم و ببریم و هواداران را شاد کنیم. تا روزی هم که هستیم باید وظیفه خودمان را انجام دهیم.

تارتار تصریح کرد: این تیم باید هماهنگ‌تر باشد. تغییراتش زیاد بوده است. پرسپولیس در هر فصل هدفش قهرمانی است. می‌گویم تیم باید چند سال بگذرد تا هماهنگ شود، اما می‌گویند فلانی گفته سه سال زمان می‌خواهم. شیطنت‌ها هم وجود دارد. من مربی‌ای هستم که سالم کار کرده‌ام و شاید خیلی ها منافع‌شان تأمین نشود. این‌ها طبیعی است. باید آنقدر کار کنیم که هواداران‌مان راضی شوند.

او درباره تغییرات در ترکیب تیمش گفت: تغییرات لازم بود. استراتژی باشگاه تغییر نسل بوده است. باید یک مقدار صبور باشیم تا هم تجربه به دست بیاید و هم هماهنگ‌تر شویم.