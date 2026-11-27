باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه آمریکایی «فایننشال تایمز» در گزارشی که روز جمعه منتشر کرد، به تفاوت ریشه‌ای مشکلات اقتصادی پیش روی آمریکا و اروپا پرداخت و تاکید کرد که اگرچه طبقه متوسط در هر دو سوی اقیانوس اطلس از وضعیت معیشتی خود ناراضی است، اما دلایل این نارضایتی در دو منطقه کاملا متفاوت است.

این گزارش می‌نویسد در میان انبوه داده‌های اقتصادی منتشرشده هم‌زمان با ارائه بودجه دولت انگلیس در ماه گذشته، یک آمار توجه زیادی را به خود جلب کرد.

در حالی که دهه گذشته (۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰) برای وضعیت مالی خانوار‌های انگلیسی دوره‌ای دشوار بود و متوسط درآمد واقعی آنها سالانه تنها یک درصد افزایش یافت؛ رقمی که کمتر از نصف نرخ رشد در دهه‌های پیش از آن بود، به نظر می‌رسد دهه جاری (۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰) شرایط به‌مراتب بدتری داشته باشد.

پیش‌بینی می‌شود متوسط درآمد قابل تصرف خانوار‌ها در انگلیس طی دهه منتهی به سال ۲۰۳۰، سالانه تنها یک‌دهم درصد افزایش یابد؛ رقمی ناچیز که عملا قابل توجه نیست.

در مواجهه با آمار‌هایی که از رکود سطح زندگی طبقه متوسط حکایت دارند، بسیاری به یک پاسخ رایج متوسل شده‌اند: «این وضعیت حتما به این دلیل است که ثروتمندان، همانند آمریکا، تمام منافع اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما واقعیت دقیقا برعکس است.»

فایننشال تایمز در این باره می‌نویسد: «پردرآمدترین خانوار‌های انگلیسی نه‌تنها درآمدشان پس از کسر مالیات در دهه جاری راکد مانده، بلکه کاهش یافته و تقریبا به سطح سال ۲۰۱۰ بازگشته است.»

فایننشال تایمز با اشاره به اینکه خانوار‌های متوسط در هر دو کشور آمریکا و انگلیس احساس می‌کنند به سطح رفاهی مورد انتظار خود دست نیافته‌اند، خاطرنشان می‌کند که ریشه این نارضایتی‌ها در دو کشور کاملا متفاوت است.

در آمریکا، داده‌های اقتصادی روایت رایج درباره فاصله گرفتن ثروتمندان از طبقه متوسط در اقتصادی با الگوی «K» را تایید می‌کند؛ الگویی که در آن منافع رشد اقتصادی به شکلی نامتناسب در اختیار اقشار بالای جامعه قرار می‌گیرد.

طی دو دهه ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰، رشد درآمد خانوار‌های آمریکایی در میان ۱۰ درصد بالای جامعه بیشترین و در میان ۱۰ درصد پایین جامعه کمترین میزان بوده است؛ روندی که با افزایش تمرکز ثروت در بالاترین سطوح اقتصادی همراه شده است.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: «اما آنچه به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته، استثنایی بودن وضعیت آمریکا در این زمینه است. تقریبا هیچ کشور پردرآمد دیگری چنین الگویی ندارد و بیشتر این کشور‌ها دقیقا روندی معکوس را تجربه کرده‌اند.

از اسپانیا، فرانسه و ایتالیا گرفته تا انگلیس، کانادا و استرالیا، رشد درآمد ۱۰ درصد بالای جامعه از سال ۲۰۱۰ تاکنون ضعیف‌تر از رشد درآمد گروه‌های متوسط و کم‌درآمد بوده است.»

در حالی که اقتصاد آمریکا رشد قدرتمندی را تجربه کرده و رشد اقتصادی آن در سطح درآمد میانه، دو برابر میانگین اروپا بوده است، شکاف‌های اجتماعی در این کشور گسترش یافته‌اند. در مقابل، فاصله میان بالاترین و پایین‌ترین سطوح درآمدی در اروپا عملا کاهش یافته است؛ هرچند رشد اقتصادی ضعیف در این منطقه موجب رکود درآمد در تمامی گروه‌های اجتماعی شده است.

در همین زمینه، فایننشال تایمز اشاره می‌کند که با وجود افزایش چشمگیر شمار جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی، سهم جوانان در انگلیس و اروپای غربی که درآمدی بالاتر از درآمد والدین خود در همان سن دارند، به دلیل کندی رشد اقتصادی از ۸۰ درصد به کمتر از ۷۰ درصد کاهش یافته است.

منبع: المیادین