باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملوان امروز (جمعه) در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال برابر استقلال خوزستان تن به شکست یک بر صفر داد، نتیجه‌ای که باعث شد مازیار زارع در نشست خبری بعد از مسابقه اعلام کند که از سمت خود استعفا کرده است.

سرمربی ملوان چندی پیش نیز استعفا کرده بود، اما با مخالفت باشگاه ملوان مواجه شد. البته این بار به نظر می رسد که جدایی زارع از ملوان قطعی است چرا که او بیان کرد که سه روز پیش با مالک باشگاه جلسه داشته و در این جلسه تاکید کرده پس از بازی با استقلال خوزستان و در صورت هر نتیجه‌ای پس از این بازی، چه برد، چه تساوی و چه شکست از سمت خود استعفا خواهد داد.

به هر حال اکنون باید دید باشگاه ملوان این بار چه واکنشی به استعفای زارع نشان خواهد داد.