باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان پیشنهاد کرد نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل) در دوره خروج خود که قرار است سال آینده آغاز شود، به فعالیت ادامه دهند تا به گفته او در این کشور «خلأ امنیتی ایجاد نشود».

دفتر ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد عون این پیشنهاد را در دیدار با ینس پلوتنر، معاون وزیر دفاع آلمان که به لبنان سفر کرده است، مطرح کرد.

پلوتنر نیز در این دیدار تأکید کرد بازسازی جنوب لبنان به روندی باثبات برای برقراری آرامش نیاز دارد.

او همچنین گفت آلمان از طریق مأموریت حمایت اروپایی به همکاری با لبنان ادامه خواهد داد؛ مأموریتی که چارچوب حقوقی لازم برای تداوم همکاری‌های آلمان و لبنان و حمایت برلین از نیروی دریایی این کشور را فراهم می‌کند.

شورای امنیت سال گذشته با تصویب قطعنامه ۲۷۹۰، مأموریت یونیفل را برای آخرین بار تا پایان سال ۲۰۲۶ تمدید کرد و تصمیم گرفت پس از آن، این نیرو‌ها به‌تدریج از لبنان خارج شوند. هدف اعلام‌شده این تصمیم، واگذاری مسئولیت تأمین امنیت جنوب لبنان به دولت و ارتش این کشور بود.

منبع: الجزیره