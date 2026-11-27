باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر رضازاده رئیس اورژانس استان گفت: در پی وقوع یک فقره تصادف شدید زنجیره‌ای در محور مواصلاتی بوکان ـ مهاباد، حوالی روستای تازه‌قلعه، پنج دستگاه خودرو شامل سه دستگاه پژو پارس و دو دستگاه سمند با یکدیگر برخورد کردند که متأسفانه این حادثه یک فوتی و ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه و اعلام وضعیت اضطراری، نیروهای عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان بوکان به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی، ارزیابی وضعیت مصدومان، ارائه اقدامات درمانی اولیه و انتقال آسیب‌دیدگان به مراکز درمانی آغاز شد.

رضازاده ادامه داد:همچنین بر اثر شدت برخورد، یکی از خودروهای پژو پارس دچار آتش‌سوزی شد که شرایط عملیات امدادرسانی را با حساسیت بیشتری همراه کرد.

رئیس اورژانس استان یادآورشد: تمامی ۱۰ مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی در محل حادثه، توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان شهید قلی‌پور بوکان منتقل شدند تا ادامه مراحل درمانی و مراقبت‌های پزشکی برای آنان انجام شود.

دکتر فرزین رضازاده، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، با اشاره به اهمیت آمادگی و واکنش سریع نیروهای عملیاتی در حوادث جاده‌ای اظهار داشت: حوادث ترافیکی از مهم‌ترین مأموریت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی هستند و در چنین شرایطی، هماهنگی میان نیروهای امدادی، حضور به‌موقع در صحنه، ارزیابی سریع وضعیت مصدومان و ارائه خدمات درمانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش عوارض ناشی از حوادث و نجات جان مصدومان دارد.

وی افزود: در این حادثه نیز نیروهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ شهرستان بوکان با همکاری عوامل امدادی هلال‌احمر در محل حضور یافته و اقدامات لازم برای امدادرسانی و انتقال مصدومان به بیمارستان را انجام دادند. همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های امدادی در حوادث پرتلفات جاده‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند روند مدیریت حادثه و ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان را تسهیل کند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی آذربایجان غربی همچنین با ابراز تأسف از وقوع این حادثه و جان‌باختن یکی از هم‌وطنان، بر ضرورت توجه جدی رانندگان به اصول ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و گفت: سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، توجه کامل به مسیر و خودداری از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی، از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حوادث ناگوار جاده‌ای هستند.