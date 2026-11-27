باشگاه خبرنگاران جوان - اسداله تیموری‌یانسری رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: از تاریخ یکم مهر امسال تا پنجم آذر، در مجموع ۳ هزار و ۹۹۶ محموله به وزن ۸۳ هزار و ۵۰۸ تن کیوی و مرکبات از این استان صادر شده است.

او افزود:بر اساس این گزارش، در بازه زمانی یادشده یکهزار و ۱۱۶ محموله کیوی به وزن ۲۵ هزار و ۵۸۹ تن و ۲ هزار و ۸۳۰ محموله مرکبات به وزن ۵۷ هزار و ۹۱۹ تن از مازندران صادر شده است.

تیموری‌یانسری در تشریح اهداف این صادرات، گفت: توسعه بازار‌های هدف، افزایش سهم استان در تجارت محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان از مهم‌ترین اهداف سازمان در این زمینه است و تداوم صادرات کیوی و مرکبات، علاوه بر ارزآوری، به ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی و افزایش درآمد باغداران کمک می‌کند.

او با اشاره به هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای تسهیل این روند، افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان زیرساخت‌های لازم را برای تسهیل صادرات فراهم کرده و نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده روند رو به رشد صادرات محصولات باغی استان است.

تیموری‌یانسری با اشاره به نتایج درخشان این صادرات گفت: صادرات محصولات باغی استان، نقش مهمی در تقویت اقتصاد مقاومتی، احیای روستا‌ها و رونق مشاغل روستایی دارد و با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، مسیر برای افزایش کمی و کیفی صادرات در ماه‌های آینده هموار شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان افزود: این دستاورد حاصل تلاش باغداران و تولیدکنندگان و زنجیره توزیع استان است و نشان‌دهنده توانمندی مازندران در عرصه صادرات محصولات کشاورزی و حضور پرافتخار در بازار‌های جهانی است.

منبع:جهاد کشتاورزی مازندران