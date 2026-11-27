باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - دکتر مهدیه مصطفوی سرپرست مرکز بهداشت سلماس گفت: در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه و گسترش عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز بهداشت سلماس با همکاری بنیاد علوی و جمعیت هلال‌احمر، برنامه ارائه خدمات رایگان سلامت را به مدت دو روز، پنجشنبه و جمعه، در روستای قره‌قشلاق برگزار و به اتمام رساند.

وی افزود: در این برنامه خدمات متنوعی از جمله ویزیت رایگان پزشک، خدمات دندان‌پزشکی، خدمات مامایی و تأمین و توزیع دارو به اهالی روستا ارائه شد.

وی در پایان بازدید ضمن تأکید بر رعایت دقیق اصول و موازین بهداشتی، بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب، تکریم مراجعان و توجه ویژه به سلامت مردم مناطق روستایی تأکید کرد.

این برنامه در راستای تقویت خدمات سلامت‌محور، حمایت از اقشار مختلف جامعه و تسهیل دسترسی ساکنان مناطق روستایی به خدمات بهداشتی و درمانی اجرا شد و گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت سلامت و خدمت‌رسانی جهادی به مردم منطقه به شمار می‌رود.