باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد که نشست کمیته سیاسی، نظامی و راهبردی توافق‌نامه مکه در اسلام‌آباد، تحولات راهبردی منطقه را مورد بررسی قرار داده است.

وی افزود: کمیته سیاسی و دفاعی بر ادامه رایزنی‌ها و تقویت امنیت و حاکمیت عربستان سعودی تاکید کرد.

توافق‌نامه دفاع مشترک مکه در ۷ اوت ۲۰۲۶ میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در شهر مکه و با هدف تقویت همکاری‌های نظامی و امنیت جمعی سه کشور به امضا رسید.

بر اساس این توافق، هرگونه حمله مسلحانه به یکی از اعضا، حمله به هر سه کشور تلقی می‌شود و طرف‌های دیگر متعهد به حمایت از کشور هدف خواهند بود. این توافق در شرایط افزایش تنش‌های منطقه‌ای و نگرانی‌های امنیتی شکل گرفت.

نشست اسلام‌آباد نیز در ادامه همین رایزنی‌ها و در شرایط افزایش حملات انصارالله یمن به مواضعی در عربستان برگزار شد.

منبع: النشره