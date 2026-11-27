باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم گفت: دشمنان ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان از طریق ارعاب با به شهادت رساندن رهبر حکیم انقلاب اسلامی، فرماندهان بزرگ و کودکان میناب و لامرد تصورشان این بود که یک فضایی از رعب و وحشت در ایران ایجاد می‌کنند و این رعب و وحشت به یک شوک اجتماعی تبدیل می‌شود و این شوک اجتماعی سبب فروپاشی می‌شود.

صالحی ادامه داد: مسیر دیگری که دشمنان انجام دادند، مسیر اغتشاشات و اعتراض‌هایی بود که برای آن برنامه‌ریزی کرده بودند. آنها فکر می‌کردند می‌توانند در ادامه وقایع دی ماه به اعتراضات و اغتشاشات اجتماعی وسیع‌تری متوسل شوند. آنها منتظر این اتفاق بودند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: همچنین، از طریق حمله نظامی گسترده دو قدرت اتمی جهان و همکاری کشور‌های منطقه‌ای و اروپایی و بالاخره جنگ شناختی و رسانه‌ای که به آن دلباخته بودند، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در حین و قبل از جنگ انجام دادند.

وی خاطرنشان کرد: با این وجود، ما در فضای حکمرانی کشور شاهد وفاق و همگرایی قابل توجهی بوده‌ایم، که عملاً جنگ رمضان را پا به پا پیش برد. همچنین، در فضای خدمت‌رسانی اجتماعی جنگ و گستره تهاجمات، اختلالی در خدمات نظام حکمرانی کشور چه در قوه مجریه و چه در ارکان دیگر ایجاد نشد. از سوی دیگر، با بعثت مردمی و حضور گسترده مردم در میادین و خیابان، تاب‌آوری اجتماعی، ایثار و همدلی مردم در برابر اراده دشمن قرار گرفت.