باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هادی‌زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از اجرای ۷۳۵ مورد حکم قضایی از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت:از این تعداد ۷۰۰ مورد تبصره ۲ ماده ۱۰ به مساحت تقریبی هفت هزار و ۲۰۰ متر مربع و تعداد ۳۵ مورد ماده ۳ به متراژ تقریبی دو هزار و ۶۰۰ مترمربع اجرای حکم شده است.

او ضمن اعلام این خبر بر عزم جدی این مدیریت در حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی تأکید کرد و افزود: با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز آنها، جهاد کشاورزی شهرستان آمل با همکاری دستگاه قضایی، قاطعانه با متخلفان برخورد می‌کند.

هادی‌زاده گفت: اجرای این احکام شامل تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز، قلع و قمع بنا‌ها و اعاده اراضی به وضعیت اولیه بوده است. این اقدامات در راستای حفظ امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی در شهرستان صورت گرفته است.

او افزود: این افزایش چشمگیر در اجرای احکام قضایی، نتیجه تعامل و هماهنگی بیشتر بین جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی شهرستان آمل است.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل در پایان از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، مراتب را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز تابعه و یا از طریق سامانه ۱۳۱ امور اراضی کشور اطلاع دهند.