باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت نفت عراق امروز جمعه از راه‌اندازی مجدد مسیر قدیمی خط لوله نفت عراق-ترکیه پس از ۱۲ سال توقف خبر داد. ظرفیت اولیه صادرات نفت از طریق این خط لوله روزانه ۳۰۰ هزار بشکه اعلام شده است.

خبرگزاری رسمی عراق (واع) به نقل از وزارت نفت گزارش داد که وزیر نفت این کشور برای افتتاح ایستگاه پمپاژ (IT۱) وارد استان کرکوک شده و هم‌زمان، ازسرگیری فعالیت مسیر انتقال نفت به سمت ترکیه را اعلام کرده است.

بر اساس اعلام وزارت نفت عراق، عملیات پمپاژ نفت از ایستگاه (IT۱) به سمت ایستگاه (IT۱A) و سپس ایستگاه اندازه‌گیری (MS) آغاز می‌شود و ظرفیت اولیه صادرات از این مسیر روزانه ۳۰۰ هزار بشکه خواهد بود.

این وزارتخانه افزود که طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، پس از تکمیل عملیات بازسازی و آماده‌سازی دومین ایستگاه پمپاژ، ظرفیت صادراتی این خط لوله به روزانه ۵۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت.

وزارت نفت عراق راه‌اندازی مجدد این مسیر را گامی مهم در تقویت توان صادراتی این کشور و متنوع‌سازی مسیر‌های انتقال نفت خام به بازار‌های جهانی دانست و تاکید کرد که با این اقدام، یکی از شریان‌های مهم نفتی عراق بار دیگر فعال شده است.

تاریخچه خط لوله نفت عراق-ترکیه به توافق‌نامه‌ای بازمی‌گردد که دو کشور در ۲۷ اوت ۱۹۷۳ برای انتقال نفت خام از میدان‌های نفتی کرکوک در شمال عراق به بندر جیهان در سواحل دریای مدیترانه در جنوب ترکیه امضا کردند.

این خط لوله در سال ۱۹۷۶ به بهره‌برداری رسید، اما بخش عراقی آن در پی حملات و اقدامات خرابکارانه گروه تروریستی داعش در سال ۲۰۱۴ از مدار فعالیت خارج شد.

این خط لوله یکی از مسیر‌های صادرات نفت عراق از طریق خاک ترکیه به شمار می‌رود و امکان انتقال نفت خام از شمال عراق به بازار‌های جهانی از طریق بندر جیهان را فراهم می‌کند.

منبع: المیادین