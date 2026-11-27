باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گفت: آن اتفاقاتی که دشمن بر کشور رقم زد و آن وقایعی که نظام حکمرانی و ملت انجام داد، باید ثبت و ضبط شود.

صالحی ادامه داد: امروز خوشحال هستم که دوستان در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس همت کردند و نسبت به ثبت و حفظ مستندات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان اقدام کردند. ما شالوده قابل توجهی را در رابطه با ثبت، گردآوری، مستندنگاری و روایت وقایع داریم. طبیعتاً چنین شالوده‌ای دستخوش تغییر، تحریف و انحراف نخواهد شد و تبدیل به پشتوانه‌ای برای پایداری ملت ایران در آینده خواهد شد.