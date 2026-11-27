باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - چهار نفر از نیرو‌های امنیت داخلی سوریه در حمله یک پهپاد حامل مواد منفجره در استان سویدا در جنوب این کشور زخمی شدند. این دومین حمله از این نوع در کمتر از یک هفته گذشته است.

شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه گزارش داد گروه‌هایی که از آنها با عنوان «قانون‌شکن» یاد می‌کند، با استفاده از یک پهپاد حامل مواد منفجره، محور «ریما حازم» در غرب سویدا را هدف قرار دادند. این شبکه جزئیاتی درباره وضعیت نیرو‌های زخمی‌شده منتشر نکرد.

این حمله چهار روز پس از آن رخ داد که چهار نیروی امنیتی سوریه در حمله گروه‌های مسلح به یک مقر امنیتی در روستای ریما حازم زخمی شدند.

مواضع نیرو‌های امنیتی سوریه در مناطق روستایی سویدا طی ماه‌های اخیر بار‌ها هدف حمله قرار گرفته است. پیش از این، در ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) یک منبع امنیتی از حمله به مواضع نیرو‌های امنیتی در حومه غربی این استان خبر داده بود. همچنین شبکه الاخباریه در دوم اکتبر (۱۰ مهر) گزارش داد گروه‌های مسلح مواضع امنیتی و خانه‌ها را در منطقه «المزرعه» در حومه سویدا هدف تیراندازی قرار داده‌اند.

منبع: آناتولی