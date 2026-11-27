باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «سید قاسم قریشی» جانشین سازمان بسیج مستضعفین در برنامه صف اول رسانه ملی گفت: بسیج در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم برای کمک به شکار ریزپرنده‌ها و پهپاد‌های دشمن به پشتیبانی یگان‌های عمل‌کننده نیروی هوافضای سپاه رفت.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: بسیج در این مدت به پشتیبانی قوای زمینی (ارتش و سپاه) هم رفت و از ورود عناصر تروریست-تجزیه‌طلب جلوگیری کرد.

سردار قریشی عنوان کرد: در سال جاری بیش از ۳ میلیون گشت بسیجی در کوچه و خیابان تا کوه و دشت و دریا انجام شد؛ در این مدت بیش از ۱۷۴ هزار ایست و بازرسی هم برپا شد.