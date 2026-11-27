باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور از ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور از بعدازظهر یکشنبه هشتم آذر خبر داد و گفت: این سامانه بارشی از روز دوشنبه بخش‌های گسترده‌ای از کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از روز سه‌شنبه نیز کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان اظهار کرد: تا ظهر روز یکشنبه جوی آرام در بیشتر مناطق کشور حاکم خواهد بود و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: از بعدازظهر روز یکشنبه با ورود سامانه بارشی به کشور، بارش‌ها از مناطق شمال غرب آغاز خواهد شد و روز دوشنبه نیز شمال غرب، غرب، جنوب غرب و بخش‌هایی از مرکز کشور در برخی ساعات شاهد بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گرد و خاک خواهند بود. در مناطق سردسیر نیز بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور افزود: این سامانه بارشی روز سه‌شنبه تقویت می‌شود و علاوه بر مناطق یادشده، سواحل غربی و مرکزی دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و بخش‌هایی از جنوب کشور را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

ضیائیان با اشاره به تغییرات دمایی ناشی از فعالیت این سامانه گفت: از روز سه‌شنبه کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور رخ خواهد داد.

وی درباره وضعیت جوی تهران طی پنج روز آینده نیز بیان کرد: آسمان تهران در این مدت صاف تا کمی ابری همراه با غبار رقیق خواهد بود و با افزایش ابر، در برخی ساعات احتمال بارش باران وجود دارد.